बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगली हाथियों का टेरर, रात के अंधियारे में खेतों में डाल रहे डेरा
उमरिया में रात के अंधेरे में खेतों में उतरा हाथियों का दल, चार घंटे की मशक्कत के बाद जंगल में लौटाया. रिपोर्ट तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 5:56 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों से जंगली हाथियों के गांवों और खेतों के करीब पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है. गुरुवार रात सलखनिया क्षेत्र में उस समय ग्रामीणों में हलचल मच गई जब करीब 20 जंगली हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर गांव से लगे खेतों में पहुंच गया. झुंड में छोटे हाथी भी शामिल थे हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से वापस उन्हें जंगल की ओर भेजने की कार्रवाई शुरू की.
एक एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान
हाथियों का झुंड खेतों में पहुंचने के बाद फसल के बीच घूमता रहा इस दौरान करीब एक एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने की जानकारी सामने आई है. हाथियों को खेतों से बाहर निकालने के लिए वन विभाग की टीम ने सतर्कता के साथ अभियान चलाया. ग्रामीणों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई.
जंगल की दिशा में हाथियों को मोड़ने के लिए 4 घंटे चला अभियान
हाथियों को खेतों से दूर रखने के लिए करीब चार घंटे तक अभियान चलाया गया. इस दौरान ट्रैक्टर की आवाज, हूटर, शोर और टोर्च की रोशनी का इस्तेमाल किया गया. टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखती रही और उनके रास्ते को आबादी से दूर जंगल की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया. लगातार निगरानी और प्रयास के बाद हाथियों का झुंड खेतों से निकलकर वापस जंगल की ओर चला गया.
पानपथा बफर क्षेत्र के वन परीक्षित अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि "हाथियों की लगातार निगरानी की जा रही है शाम के समय विशेष गश्त की टीम क्षेत्र में उनकी गतिविधियों पर नजर रखती है. ग्रामीणों को हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर भागने में मदद के लिए करीब 80 टॉर्च उपलब्ध कराया गया है. टीम और हाथी दल क्षेत्र में लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं."
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संवेदनशील इलाकों में शाम के समय विशेष गश्त
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है. शाम और रात के समय हाथियों के झुंड जंगल से निकलकर आसपास के गांव और खेतों की ओर पहुंच रहे हैं. इसे देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा संवेदनशील इलाकों में शाम के समय विशेष गश्त की जा रही है टीम हाथियों की लोकेशन और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी है.