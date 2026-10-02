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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगली हाथियों का टेरर, रात के अंधियारे में खेतों में डाल रहे डेरा

हाथियों ने एक एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया ( Source: IANS )

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों से जंगली हाथियों के गांवों और खेतों के करीब पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है. गुरुवार रात सलखनिया क्षेत्र में उस समय ग्रामीणों में हलचल मच गई जब करीब 20 जंगली हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर गांव से लगे खेतों में पहुंच गया. झुंड में छोटे हाथी भी शामिल थे हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से वापस उन्हें जंगल की ओर भेजने की कार्रवाई शुरू की.