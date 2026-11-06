गिद्धों का महफूज ठिकाना बांधवगढ़, खुले आसमान में पंख फैला सैर करते वल्चर, बढ़ा रहे कुनबा
उमरिया के बांधवगढ़ में फल-फूल रहे गिद्ध, बढ़ा रहे अपना कुनबा, बाघों के साथ गिद्धों की भी पहचान बनता बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जानें कौन-कौन सी प्रजातियां मौजूद. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 4:13 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यूं तो बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है, यहां के घने जंगल पर्यटकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वहीं यहां के जंगल का इको सिस्टम गिद्धों के लिए भी सुरक्षित आवास बना हुआ है. जिन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहा जाता है. जहां देश भर में गिद्धों की संख्या तेजी से घटी है, तो वहीं बांधवगढ़ के जंगलों में ये गिद्ध न तो सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि तेजी से अपना कुनबा भी बढ़ा रहे हैं. जो विलुप्त होते गिद्धों के लिहाज से बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब बांधवगढ़ गिद्धों के लिए महफूज ठिकाना बन चुका है. बाघ के बाद अब इन गिद्धों से भी बांधवगढ़ की खास पहचान बन रही है.
बांधवगढ़ में लगातार बढ़ रहे गिद्ध
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "हाल ही में हुई गिद्ध गणना के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गिद्धों के लिए बेहतरीन ईको सिस्टम है और यही वजह है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. साल 2021 की शुरूआत में यहां टोटल 172 गिद्ध थे, जिसमें 159 बड़े और 13 छोटे गिद्ध गिने गए थे. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वनकर्मियों की मेहनत और सही प्रबंधन का ही नतीजा है कि साल 2024 में इनकी संख्या 300 तक पहुंच गई.
बांधवगढ़ में गिद्धों की संख्या बढ़ने का सिलसिला यहीं नहीं रुका. 24 मई 2026 की ताजा गणना में यह आंकड़ा 388 तक पहुंच गया, जिसमें 358 बड़े और 30 छोटे गिद्ध शामिल हैं. इस तरह से बांधवगढ़ में गिद्धों की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया है. नए और छोटे गिद्धों की लगातार मौजूदगी ये बयां करती है कि बांधवगढ़ का माहौल उनके बढ़ने के लिए कितना उत्तम है.
बांधवगढ़ में गिद्धों की कई प्रजातियां
क्षेत्र संचालक बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में की जाने वाली गिनती और कई पक्षी विशेषज्ञों के भ्रमण के दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में गिद्धों की टोटल 7 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से हर एक का जंगल की सफाई में अपना एक अलग रोल है.
इंडियन वल्चर (लॉन्ग-बिल्ड/देशी गिद्ध)- ये गिद्ध बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला गिद्ध है. ऊंची चट्टानों पर झुंड में रहने वाले इस गिद्ध की चोंच इतनी मजबूत होती है कि यह मरे हुए वन्यप्राणियों के सख्त चमड़े को भी आसानी से फाड़कर जंगल को तेजी से साफ कर देता है.
इजिप्शियन वल्चर (सफेद गिद्ध)- ये गिद्ध आकार में थोड़ा छोटा होता है, बहुत ही होशियार होता है. बड़े गिद्धों के खाने के बाद जो बचा हुआ मांस हड्डियों में फंसा रह जाता है, ये अपनी पतली चोंच से उसे खाकर जंगल की 'माइक्रो-क्लीनिंग' करता है.
रेड-हेडेड वल्चर (किंग वल्चर)- लाल सिर वाला ये गिद्ध अक्सर अकेला रहना पसंद करता है. इसकी नजर और सूंघने की ताकत इतनी तेज होती है कि अक्सर मरे हुए जानवर तक सबसे पहले यही पहुंचता है.
व्हाइट-रम्प्ड वल्चर- देश में गिद्धों की बहुत कम बची ये प्रजाति भी बांधवगढ़ में उड़ान भरते दिख जाती है. चट्टानों की जगह ये ऊंचे पेड़ों (जैसे साल या साजा) पर अपने घोंसले बनाना ज्यादा पसंद करते हैं.
सिनेरियस वल्चर- यह दुनिया के सबसे भारी और बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है. इसका गहरा भूरा-काला रंग और विशाल आकार इसे अलग पहचान देता है.
हिमालयन ग्रिफॉन- हिमालय की ऊंचाइयों से प्रवास कर बांधवगढ़ पहुंचने वाला ये गिद्ध विशालकाय मेहमान है, जो सर्दियों के दौरान यहां के अनुकूल माहौल में देखा जाता है.
यूरेशियन ग्रिफॉन- यह भी एक प्रवासी गिद्ध है, जो ठंड के मौसम में भोजन और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में बांधवगढ़ का रुख करता है.
गिद्धों को क्यों पसंद आया बांधवगढ़?
क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि बांधवगढ़ की बनावट गिद्धों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. विंध्य पर्वतमाला की ऊंची और खड़ी चट्टानें इन्हें घोंसले बनाने के लिए एक सुरक्षित जगह देती हैं, जहां ये आराम से प्रजनन कर सकते हैं. इसके अलावा, इन गहरी घाटियों से दिन के वक्त उठने वाली गर्म हवाएं इन भारी-भरकम पक्षियों को बिना ज्यादा पंख फड़फड़ाए, आसमान में घंटों तक उड़ने और दूर-दूर तक भोजन तलाशने में मदद करती हैं.
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गिद्धों की बढ़ती आबादी किसी जादू का नतीजा नहीं है, बल्कि इनके संरक्षण के प्रयास का भी नतीजा है. मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 'डाइक्लोफेनाक' जैसी दवाओं पर रोक लगाकर शासन ने सुनिश्चित किया कि गिद्धों को सुरक्षित भोजन मिले, क्योंकि डाइक्लोफेनाक से उपचारित मवेशियों का भोजन कर गिद्ध मर रहे थे. इसके अलावा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने भी इन्हें बचाने कई प्रयास किए, जैसे गर्मियों में जंगल के आग से इनके घोंसलों को बचाना और इंसानी दखल रोकना, इन प्रयासों ने गिद्धों को एक महफूज घर दिया है.
किसी भी जंगल में गिद्धों का होना बताता है कि वहां का ईको सिस्टम बिल्कुल स्वस्थ है. गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जंगल को रेबीज और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं. बांधवगढ़ में मांसाहारी एवं शाकाहारी जीवों का अच्छा संतुलन होने की वजह से इन्हें भरपूर भोजन मिलता है. देखा जाये तो 2021 में 172 गिद्धों से शुरू हुआ ये सफर 2026 में 388 गिद्धों और 7 प्रजातियों तक पहुंच चुका है. ये सिर्फ गिद्धों का एक बढ़ता हुआ आंकड़ा नहीं है, यह इस बात का सबूत भी है कि वैज्ञानिक तरीके से जंगलों की देखभाल कर प्रकृति के इन अनमोल पक्षियों को हमेशा के लिए सहेजा भी जा सकता है."