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गिद्धों का महफूज ठिकाना बांधवगढ़, खुले आसमान में पंख फैला सैर करते वल्चर, बढ़ा रहे कुनबा

गिद्धों का महफूज ठिकाना बना बांधवगढ़ ( ETV Bharat )

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यूं तो बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है, यहां के घने जंगल पर्यटकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वहीं यहां के जंगल का इको सिस्टम गिद्धों के लिए भी सुरक्षित आवास बना हुआ है. जिन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहा जाता है. जहां देश भर में गिद्धों की संख्या तेजी से घटी है, तो वहीं बांधवगढ़ के जंगलों में ये गिद्ध न तो सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि तेजी से अपना कुनबा भी बढ़ा रहे हैं. जो विलुप्त होते गिद्धों के लिहाज से बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब बांधवगढ़ गिद्धों के लिए महफूज ठिकाना बन चुका है. बाघ के बाद अब इन गिद्धों से भी बांधवगढ़ की खास पहचान बन रही है.

बांधवगढ़ में लगातार बढ़ रहे गिद्ध