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ओलंपिक सितारों से गुलजार बांधवगढ़, सफारी के दौरान वन्य जीवों का नजदीक से दीदार

ओलंपिक सितारे नीरज चोपड़ा और गगन नारंग बांधवगढ़ में ( ETV BHARAT )

उमरिया : देश के दो चर्चित ओलंपियन शनिवार को उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे. भाला फेंक में ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और निशानेबाजी में ओलंपियाड पदक विजेता गगन नारंग ने ताला गेट से जंगल सफारी की. करीब 4 घंटे तक दोनों खिलाड़ियों ने बांधवगढ़ के जंगलों की प्राकृतिक सुंदरता शांत वातावरण और वन्यजीवों को करीब से देखा.