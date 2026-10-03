ओलंपिक सितारों से गुलजार बांधवगढ़, सफारी के दौरान वन्य जीवों का नजदीक से दीदार
ओलंपिक गेम्स में नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा और गगन नारंग ने बांधवगढ़ में 4 घंटे बिताये. वन्य जीवों को करीब से देख रोमांचित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 7:28 PM IST
उमरिया : देश के दो चर्चित ओलंपियन शनिवार को उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे. भाला फेंक में ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और निशानेबाजी में ओलंपियाड पदक विजेता गगन नारंग ने ताला गेट से जंगल सफारी की. करीब 4 घंटे तक दोनों खिलाड़ियों ने बांधवगढ़ के जंगलों की प्राकृतिक सुंदरता शांत वातावरण और वन्यजीवों को करीब से देखा.
ओलंपियन का खास अंदाज में स्वागत
शनिवार सुबह दोनों खिलाड़ी ताला गेट पहुंचे, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से उनके स्वागत और सफारी के लिए विशेष इंतजाम किए गए. ताला गेट से प्रवेश करने के बाद नीरज चोपड़ा और गगन नारंग ने जंगल के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया. सफारी के दौरान वन विभाग के अधिकारी और मैदानी अमला भी उनके साथ मौजूद रहा. अधिकारियों ने उन्हें बांधवगढ़ के वन क्षेत्र वन्य जीव और पर्यटन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी.
प्राकृतिक सुंदरता के कायल हुए
बांधवगढ़ की हरियाली पहाड़ी क्षेत्र और शांत वातावरण ने दोनों ओलंपियन को खासा प्रभावित किया. सफारी के दौरान वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अनुभव भी दोनों खिलाड़ियों के लिए यादगार रहा. सफारी समाप्त होने के बाद नीरज चोपड़ा ने बांधवगढ़ के जंगल की खूबसूरती की सराहना की. उन्होंने जंगल को बेहद सुंदर बताते हुए कहा "यहां का प्राकृतिक वातावरण मन को सुकून देने वाला है."
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युवाओं को सफल होने के लिए दिया मैसेज
ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा "सफलता के लिए मेहनत के साथ सपोर्ट सिस्टम जरूरी है. किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आसपास सहयोग करने वाले लोगों का होना जरूरी है." ओलंपियन गगन नारंग ने भी बांधवगढ़ के प्राकृतिक वातावरण को सुंदर और शांत बताया. उन्होंने जंगल को देश की महत्वपूर्ण प्रकृति धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया. जंगल और वन्य जीव केवल पर्यटन का माध्यम नहीं है बल्कि आने वाली पीढियां के लिए उन्हें सुरक्षित रखना भी समाज की जिम्मेदारी है.