बांधवगढ़ में 2 भालुओं की मौत, गस्ती के दौरान मिला शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा डेथ का खुलासा

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिले 2 भालुओं के शव, वन प्रबंधन ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों भालुओं का किया अंतिम संस्कार.

बांधवगढ़ में 2 भालुओं की मौत (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 1:06 PM IST

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब दो भालुओं की मौत हो गई है. जिसमें एक मादा भालू और एक शावक का शव मिला है. गस्ती के दौरान पहले एक नर शावक भालू का शव मिला और उसके बाद जब सर्चिंग की गई तो फिर मादा भालू का भी शव मिला है. वहीं कुछ दिनों पहले ही बाघ की मौत हुई थी.

भालू की मौत, गश्ती के दौरान मिला शव

क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "मानपुर परिक्षेत्र बफर के बीट खाम्हा के कंपार्टमेंट 275 में वन गस्ती के दौरान पहले एक शावक नर भालू का शव मिला, जिसे सुरक्षित किया गया. डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाकर छानबीन की गई. डॉग स्क्वायड ने कुछ किलोमीटर दूर पर कक्ष क्रमांक 276 में मृत मादा भालू के शव को भी भी ढूंढ लिया. इसके बाद दोनों शव के सभी अवयव चेक किए गए, जो सुरक्षित पाए गए. इस तरह से दो भालुओं की मौत हुई है.

भालुओं का अंतिम संस्कार हुआ (ETV Bharat)

मेटल डिटेक्टर से शव परीक्षण

मृत भालू को पाए जाने के बाद उनका पंचनामा तैयार किया गया है. उस स्थल को संरक्षित किया गया. डॉग स्क्वाड से शव और स्थल की जांच भी कराई गई. मेटल डिटेक्टर से भी शव की जांच की गई. वाइल्डलाइफ हेल्थ ऑफिसर की उपस्थिति में पोस्टमार्टम भी किया गया. सैंपल कलेक्शन भी किए गए, जिसे टेस्ट के लिए अधिकृत लैब में भी भेजा जाएगा.

आखिर कैसे हुई मौत

भालू की मौत की संभावित वजह वन्य प्राणियों के बीच आपसी संघर्ष की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि जहां पर शव मिले हैं, वहां दोनों जगह पर बाघ के भी पगमार्क मिले हैं. जिससे मामला बाघ और भालू के बीच आपसी संघर्ष का भी लग रहा है. बहरहाल इन भालुओं की मौत कैसे हुई इसकी जांच भी की जा रही है? मेटल डिटेक्टर से जांच कराई गई है, पोस्टमार्टम भी किया गया है.

दो भालुओं को शव मिले (ETV Bharat)

इससे पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत की खबर सामने आई थी. जहां 7 जनवरी, 8 जनवरी, 16 जनवरी और 20 जनवरी को बांधवगढ़ में बाघों की मौत हुई है.

