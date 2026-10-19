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बांधवगढ़ की नई मालकिन त्रिशूली, मां डॉटी को खदेड़ मगधी पर कब्जा, पार्टनर मिलते ही बदला मिजाज

उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यूं तो बाघों की कमी नहीं है. ये बाघ आम बाघ भी नहीं हैं, बल्कि इनकी भी विशेष पहचान है. पर्यटकों के बीच में उनकी अच्छी खासी दीवानगी है. इसीलिए बांधवगढ़ के कई बाघों का नाम भी पर्यटकों ने अपने पसंद के मुताबिक रखा है. डॉटी कुछ ऐसी ही पर्यटकों की दुलारी बाघिन थी, हालांकि अब ये नहीं रही. लेकिन पर्यटकों के बीच में एक और ऐसी बाघिन है, जो खास पहचान रखती है. जिसका नाम है त्रिशूली. डॉटी बाघिन से इसका खास कनेक्शन भी है.

मगधी की रानी और फाइटर के नाम से पहचान रखने वाली त्रिशूली बांधवगढ़ की ट्रेडिंग बाघिन है. अभी इसकी उम्र जिस स्टेज पर है यह ताकतवर बाघिन में से एक है. त्रिशूली का नाम आखिर त्रिशूली क्यों पड़ा. इसे लेकर खेतौली परिक्षेत्राधिकारी स्वस्ति श्री जैन बताते हैं कि, ''त्रिशूली की आंखों के ऊपर भाले या त्रिशूल के जैसी काली धारियां बनी हुई हैं. इसके इसी विशिष्ट पहचान के कारण इसे त्रिशूली नाम दिया गया है. अब यह त्रिशूली नाम से ही फेमस है.''

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अक्टूबर के इसी महीने में एक बुरी खबर आई की बांधवगढ़ की फेमस बाघिन डॉटी अब नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है. लेकिन आज हम बात करेंगे डॉटी की ही संतान त्रिशूली की, जो इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ट्रेडिंग बाघिन में से एक है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि, ''त्रिशूली मगधी जोन की रानी मानी जाती है. अब डॉटी के जाने के बाद त्रिशूली पर सब की नजर है. त्रिशूली का जन्म 2021 में हुआ था. ये महामन मेल और डॉटी की संतान मानी जाती है. इसकी टेरिटरी मगधी जोन पर है. वर्तमान में इसके दो बच्चे हैं. अपने फाइटर स्वभाव के कारण ये बाघिन पर्यटकों के बीच में फाइटर के नाम से भी फेमस है.''

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि, ''त्रिशूली को फाइटर नाम से भी जाना जाता है, वो अपनी आक्रामक शैली बेहतरीन शिकार कला और मगधी जोन में मजबूत टेरिटरी के लिए पहचान रखती है. त्रिशूली बाघिन अभी अपनी उम्र के उस पड़ाव पर है जहां एक बाघिन सबसे ताकतवर और एक्टिव होती है. इसीलिए मगधी जोन पर अपना पूरा दबदबा बना रखी है, और वहां की इसे रानी भी कहा जाता है. त्रिशूली बाघिन शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और पर्यटन और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स के बीच अपने शानदार साइटिंग के लिए जानी जाती है. त्रिशूली बहुत ही तंदुरुस्त फुर्तीली और मांसल शरीर वाली बाघिन है.''

त्रिशूली की खास बात यह है कि अपनी मां डॉटी के इलाके में ही अपने साम्राज्य की स्थापना की है. ये स्वभाव से काफी आक्रामक और निडर है और अपने इलाके की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर रहती है, दूसरे बाघों को आसानी से क्षेत्र में घुसने नहीं देती. त्रिशूली बाघिन की खासियत है कि कैमरे के सामने शानदार पोज देती है. वाहनों से कोई डर नहीं लगता, पर्यटकों के बीच आसानी से दिख जाती है, और बहुत ही सहज रहती है. वो सफारी जिप्सी के सामने से भी शांत और राजसी अंदाज में गुजरती है. मगधी जोन में सफारी करने वाले अधिकांश पर्यटकों की पहली ख्वाहिश त्रिशूली का दीदार करना ही होता है. त्रिशूली सफारी ट्रैक के बीचों बीच भी बैठ जाती है, और शांति से जिप्सी के बाजू से गुजर भी जाती है.

पार्टनर मिलते ही बदला त्रिशूली का मिजाज (umaria Bandhavgarh Tiger Reserve)

ताकतवर बाघ की बहन

त्रिशूली बाघिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वर्तमान में सबसे ताकतवर बाघ डी 1 की बहन भी है. क्योंकि डॉटी की संतान डी वन बाघ को भी माना जाता है. डी वन ने जहां अपनी टेरिटरी खेतौली में बना रखी है, तो वहीं डॉटी ने अपनी टेरिटरी मगधी जोन में बना रखी है. दोनों ही भाई बहन ताकतवर अंदाज में अपने-अपने राज्य में राज कर रहे हैं. बाघिन ने भी समय-समय पर अपनी ताकत का परिचय दिया है. जंगल के नियम के हिसाब से त्रिशूली ने भी यह साबित किया है कि, ताकतवर ही जंगल में राज करेगा. जब त्रिशूली बड़ी हुई, तो उसने अपनी मां डॉटी को ही उसके इलाके से हराकर बाहर किया और अपना नया साम्राज्य स्थापित करने के लिए दावा ठोक दिया, जो बाघों की दुनिया में स्वाभाविक है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (umaria Bandhavgarh Tiger Reserve)

बनबेही के साथ आते ही बदली आदत

वर्तमान में त्रिशूली बाघिन बनबेही मेल के साथ देखी जा रही है, और लंबे समय से ये बनबेही मेल के साथ रह रही है. एक्सपर्ट्स की माने तो जब से यह बनबेही मेल के साथ आई है, तब से इसके स्वभाव में भी परिवर्तन देखने को मिला है. अब ये बहुत ज्यादा लोगों के सामने आने से बचती है. थोड़ी शाई नेचर की हो चुकी है. जिप्सी को देखकर छिपने लगी है. आखिर इसके स्वभाव में परिवर्तन क्यों हुआ ये भी हैरान करने वाला है. त्रिशूली बाघिन अभी भी अपने नाम के मुताबिक फाइटर बनी हुई है.