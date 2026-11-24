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अब ट्रेनिंग हब भी बना बांधवगढ़, बाघ संरक्षण और पर्यटन का यूनिक मॉडल देखने पहुंची टीमें

राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व की टीम बांधवगढ़ में ( ETV BHARAT )

उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देश के अन्य राज्यों के वन अधिकारियों के लिए पाठशाला की तरह भी काम कर रहा है. कई राज्यों के टाइगर रिजर्व के अधिकारी यहां वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन सीखने के लिए आ रहे हैं. राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व का 4 सदस्यीय दल भी बांधवगढ़ पहुंचा और दो दिन तक ट्रेनिंग ली. बांधवगढ़ के जंगल के भीतर चप्पा-चप्पा छानकर अफसरों ने वन्य प्राणी संरक्षण की बारीकियां को समझा.

बांधवगढ़ में चुनौतियों से निपटने के तरीके सीखे