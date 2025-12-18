ETV Bharat / state

कोहरे में नन्हें शावक को जंगल की सैर कराती दिखी बाघिन, पर्यटकों के कैमरे में हुई कैद

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन 'सेहरा' कैमरे में हुई कैद, नन्हें शावक के साथ फेमस बाघिन को देख पर्यटक हुए रोमांचित.

Umaria Tigress Sehra seen with cub
शावक को जंगल की सैर कराती दिखी बाघिन (Ganesh Namasivayam)
Published : December 18, 2025 at 8:52 PM IST

3 Min Read
उमरिया: साल के आखिरी महीने में इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की साइटिंग के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है, जिन पर्यटकों को बाघ देखना होता है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ही आना पसंद करते हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की फेमस बाघिन सेहरा इन दिनों सुर्खियों में है. ये बाघिन अपने शावक के साथ कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

शावक को जंगल की सैर कराती दिखी बाघिन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते मंगलवार को सेहरा नाम की बाघिन और उसके शावक का एक बहुत ही मनमोहक और सुंदर वीडियो कैमरे में कैद हुआ है. जिसके फोटो और वीडियो को वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर नंधगोपन, गणेश और कार्तिक पी हरण ने कैप्चर किया है. वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि बाघिन अपने नन्हें शावक के साथ घने कोहरे के बीच जंगल की सैर कराते हुए उसे चलना सिखा रही है.

शावक को जंगल की सैर कराती दिखी बाघिन (Karthik P Haran)

सुबह-सुबह कैमरे में कैद हुई बाघिन

नेचुरलिस्ट सुनील यादव बताते हैं कि "अपने शावक के साथ दिख रही बाघिन 'सेहरा' की उम्र लगभग 8 वर्ष है. जो सुबह-सुबह ताला जोन के घास मैदान क्षेत्र में अपने शावक के साथ देखी गई है. यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बहुत ही फेमस बाघिन मानी जाती है. वहीं, उसके साथ मौजूद शावक को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी चलना शुरू कर रहा है. बाघिन पहली बार इस तरह से शावक के साथ देखी गई है."

पहले लिटर में थे सेहरा के 4 शावक

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "सेहरा नाम की इस बाघिन का सामान्य क्षेत्र मगधी, ताला क्षेत्र में फैला हुआ है. जिसमें बफर और पर्यटन क्षेत्र दोनों शामिल हैं. ये बांधवगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध बाघिन है. ये उसका दूसरा लिटर (एक बार में जन्मे शावकों का समूह) दर्ज किया गया है. पहले लिटर में इसके चार शावक थे. वर्तमान जो साइटिंग इसकी हुई है, इसमें एक ही शावक दिख रहा है, जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है.

BANDHAVGARH TIGER RESERVE TOURIST
नन्हें शावक के साथ फेमस बाघिन को देख पर्यटक हुए रोमांचित (Ganesh Namasivayam)

अनुपम सहाय बताते हैं कि "इस शावक का पिता जमहोल नाम का बाघ है. जमहोल नर बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का बहुत ही ताकतवर बाघ माना जाता है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पर्यटन क्षेत्र में शावक के साथ बाघिन की सहज उपस्थित ये दर्शाती है कि जंगल में पर्याप्त शिकार है, सुरक्षित आवास और बेहतर इको टूरिज्म व्यवस्था मौजूद है. जिससे ये वन्य प्राणी पर्यटकों का जमकर मनोरंजन भी कर रहे हैं और देश-विदेश से पर्यटकों को टाइगर रिजर्व में खींच कर ला रहे हैं."

TAGGED:

BANDHAVGARH TIGER RESERVE
BANDHAVGARH TIGER RESERVE TOURIST
MADHYA PRADESH TIGER RESERVE
MADHYA PRADESH NEWS
UMARIA TIGRESS SEHRA SEEN WITH CUB

