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बारिश में गुलजार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बफर जोन में करें सुनहरा सफर, मजा दोगुना

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर एरिया सफारी के लिए बंद होने के बाद भी पर्यटकों का उत्साह कायम. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

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बारिश में भी गुलजार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 3:57 PM IST

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उमरिया : मानसून सीजन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर जोन सफारी के लिए पूरी तरह से पर्यटकों के लिए बंद रहता है. लेकिन बफर एरिया में सफर जारी है. बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में पर्यटक बांधवगढ़ में सफारी करने पहुंच रहे हैं. टाइगर सहित विभिन्न वन्य प्राणियों का दीदार भी आसानी से हो रहे हैं. वर्षा ऋतु में प्रकृति के बदलते रंग, हरियाली और वन्यजीवों के बीच सफारी का लुत्फ डबल हो रहा है.

बारिश के डेढ़ माह में दो हजार पर्यटक पहुंचे

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं "इस मानसून सीजन के दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आधे सत्र 1 जुलाई 2026 से 16 अगस्त 2026 तक मात्र 47 दिन में ही टोटल 400 से ज्यादा सफारी वाहन संचालित हुए, जिनमें लगभग 2000 पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया. इसमें भारतीय एवं विदेशी पर्यटक शामिल रहे. इस अवधि में बफर जोन पर्यटन से साढ़े 5 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ. जिप्सी संचालकों, गाइडस और होटल इंडस्ट्री को पर्यटकों से प्राप्त आय इसके अतिरिक्त है."

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बफर जोन में सुनहरा सफर, मजा दोगुना (Source : Bandhavgarh Tiger Reserve)

बांधवगढ़ के बफर जोन में बाघ का दीदार

मानसून में जंगल का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है. चारों ओर फैली हरियाली, वर्षा में भरे जलस्रोत और वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता पर्यटकों के अनुभव को और खास बनाती है. 1 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान बफर जोन के धमोखर एवं पनपथा क्षेत्रों में बाघों के दीदार पर्यटकों ने किए. तेंदुओं से भी लोगों का सामना हुआ. शाकाहारी वन्य प्राणियों में भी इंडियन गौर, हाथी, चीतल, सांभर डियर, बार्किंग डियर, नील गाय आदि ने पर्यटकों का रोमांच बढ़ाया.

15 अगस्त को उमड़ा पर्यटकों का हुजूम

स्वतंत्रता दिवस एवं हरियाली तीज के अवसर पर 15 अगस्त को बफर जोन में 29 सफारी वाहनों के माध्यम से 161 पर्यटकों ने जंगल भ्रमण किया और एक ही दिन में लगभग 40 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. इसके अगले दिन 16 अगस्त को भी 24 वाहनों के माध्यम से 111 पर्यटकों ने बफर जोन में सफारी का आनंद लिया. कोर क्षेत्र मानसून अवधि (1 जुलाई से 30 सितंबर) में वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण की दृष्टि से पर्यटकों के लिए भले ही बंद रहता है, लेकिन बफर क्षेत्र में प्रकृति और वन्यजीवों को करीब से देखने का अवसर मिलता है.

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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व खासियत (ETV Bharat Info)

बफर जोन की प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक

बांधवगढ़ प्रबंधन ने सफारी के दौरान पर्यटकों को विशेष रूप से वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, निर्धारित मार्ग एवं गति सीमा का पालन करने, वन क्षेत्र में शांति बनाए रखने और प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाने की अपील की है. क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय कहते हैं "बांधवगढ़ का कोर जोन भले ही बंद है, लेकिन बांधवगढ़ का जंगल नहीं, मानसून में आइए, बफर जोन की हरियाली और वन्यजीवों की दुनिया को करीब से महसूस कीजिए." कोर जोन में ताला, मगधी, खेतौली, पतौर, पनपथा, कल्लवाह जबकि धमोखर, पनपथा और मानपुर गेट बफर जोन में हैं.

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बांघवगढ़ में चहलकदमी करते हिरण (Source : Bandhavgarh Tiger Reserve)

मानसून सीजन में प्रकृति भी संग

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व टोटल 1536 वर्ग किलोमीटर के लगभग विशाल एरिया में फैला हुआ है. इसे 2 भागों में बांटा गया है. कोर जोन और बफर जोन. मानसून की फुहारों के बीच हरे-भरे जंगल, कल-कल बहती नदी-नाले, जीवंत झरने और वन्यजीवों की सहज गतिविधियां पर्यटकों को एक अलग ही रोमांच का अनुभव करवाती हैं. यही वजह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन में भी बफर में सफर के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ता रहता है.

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बांधवगढ़ में बारिश के मौसम में मोर (Source : Bandhavgarh Tiger Reserve)

धमोखर बफर पर्यटकों की पहली पसंद

इन दिनों धमोखर बफर क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यहां एक बाघिन अपने शावकों के साथ नियमित रूप से विचरण करती हुई दिखाई दे रही हैं. घने जंगलों के बीच शावकों की अठखेलियां, मां के साथ उनका स्वाभाविक व्यवहार और जंगल में उनकी चंचल गतिविधियां पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन रही हैं. इसके साथ ही धमोखर में तेंदुओं की नियमित उपस्थिति भी सफारी को और अधिक रोमांचक बना रही है.

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