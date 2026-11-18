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टूरिस्टों में बांधवगढ़ के हाथियों का क्रेज बाघों से ज्यादा, ठंड के मौसम में प्रवासी पक्षी बढ़ा रहे सुंदरता

बांधवगढ़ पहुंच रहे टूरिस्ट ( ETV Bharat )

उमरिया: ठंड का मौसम शुरू होते ही और दीपावली की छुट्टियों के बाद से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का भी हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल का नजारा देखते ही बनता है, क्योंकि ठंड के इस मौसम में टपकती ओस के साथ जंगल की हरियाली, धूप में बाघों की अंगड़ाई, पक्षियों की चहचहाहट और अब तो गजराज की दस्तक इसे और भी मनमोहक बना रही है, पर्यटकों को अब बाघ ही नहीं बल्कि गजराज और यहां के अनोखे पक्षी भी बुला रहे हैं.

यूं तो बांधवगढ़ यहां के बाघों के लिए फेमस है और दूर-दूर से पर्यटक बाघ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब गजराज भी पर्यटकों को बुला रहे हैं. अभी हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें दीपावली की छुट्टियों में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने पर्यटकों के मामले में एक अलग रिकॉर्ड बनाया, तो उसकी वजह ये भी है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के अलावा दूसरे वन्य प्राणी तो नजर आते ही हैं, साथ ही अब यहां गजराज भी आसानी से देखने को मिलते हैं. जंगली हाथी देखने पहुंच रहे टूरिस्ट (Bandhavgarh Tiger Reserve) हिरण (Bandhavgarh Tiger Reserve) जंगली हाथी को देखना पर्यटकों को रोमांचित करता है, उनकी तस्वीर निकालना पर्यटकों के मन को मोह लेता है और यही वजह है कि बांधवगढ़ में पर्यटक गजराज दर्शन के लिए भी आने लग गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में किसी भी टाइगर रिजर्व में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "अब यहां के बाघों की तरह ही जंगली हाथी भी बांधवगढ़ की पहचान बन चुके हैं. हूपो पक्षी (Bandhavgarh Tiger Reserve) तैराक हाथी पकड़ने पहुंचे थे बांधवगढ़ के 4 स्टार हाथी, कोई पहाड़ जैसा मजबूत, कोई डिटेक्टिव दिमाग वाला जंगली हाथियों की उपस्थिति बांधवगढ़ के वन परिदृश्य की बदलती प्राकृतिक परिस्थितियों और यहां उपलब्ध वन्यजीव आवास की विविधता को भी दर्शाती है. हाथियों का जंगल में विचरण, उनके झुंड का सामाजिक व्यवहार, भोजन और पानी की तलाश में उनकी गतिविधियां वन्यजीव प्रेमियों एवं प्रकृति प्रेमियों के लिए अध्ययन और अवलोकन का भी बेहतर अवसर बनाती है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मोर (Bandhavgarh Tiger Reserve)