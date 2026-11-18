टूरिस्टों में बांधवगढ़ के हाथियों का क्रेज बाघों से ज्यादा, ठंड के मौसम में प्रवासी पक्षी बढ़ा रहे सुंदरता
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दीपावली के बाद बढ़ी पर्यटकों की संख्या, बाघ-तेंदुआ के साथ जंगली हाथी और प्रवासी पक्षियों को देखने पहुंच रहे टूरिस्ट. रिपोर्ट-अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:11 PM IST
उमरिया: ठंड का मौसम शुरू होते ही और दीपावली की छुट्टियों के बाद से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का भी हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल का नजारा देखते ही बनता है, क्योंकि ठंड के इस मौसम में टपकती ओस के साथ जंगल की हरियाली, धूप में बाघों की अंगड़ाई, पक्षियों की चहचहाहट और अब तो गजराज की दस्तक इसे और भी मनमोहक बना रही है, पर्यटकों को अब बाघ ही नहीं बल्कि गजराज और यहां के अनोखे पक्षी भी बुला रहे हैं.
यूं तो बांधवगढ़ यहां के बाघों के लिए फेमस है और दूर-दूर से पर्यटक बाघ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब गजराज भी पर्यटकों को बुला रहे हैं. अभी हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें दीपावली की छुट्टियों में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने पर्यटकों के मामले में एक अलग रिकॉर्ड बनाया, तो उसकी वजह ये भी है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के अलावा दूसरे वन्य प्राणी तो नजर आते ही हैं, साथ ही अब यहां गजराज भी आसानी से देखने को मिलते हैं.
जंगली हाथी को देखना पर्यटकों को रोमांचित करता है, उनकी तस्वीर निकालना पर्यटकों के मन को मोह लेता है और यही वजह है कि बांधवगढ़ में पर्यटक गजराज दर्शन के लिए भी आने लग गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में किसी भी टाइगर रिजर्व में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "अब यहां के बाघों की तरह ही जंगली हाथी भी बांधवगढ़ की पहचान बन चुके हैं.
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जंगली हाथियों की उपस्थिति बांधवगढ़ के वन परिदृश्य की बदलती प्राकृतिक परिस्थितियों और यहां उपलब्ध वन्यजीव आवास की विविधता को भी दर्शाती है. हाथियों का जंगल में विचरण, उनके झुंड का सामाजिक व्यवहार, भोजन और पानी की तलाश में उनकी गतिविधियां वन्यजीव प्रेमियों एवं प्रकृति प्रेमियों के लिए अध्ययन और अवलोकन का भी बेहतर अवसर बनाती है.
ठंड के मौसम में पक्षी कर रहे गुलजार
ठंड का मौसम चल रहा है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का घना जंगल नदियां पहाड़ यहां पक्षियों के लिए भी एक बेहतर आवास देते हैं. यही वजह है कि पर्यटक खासकर विदेशी पर्यटक यहां अलग-अलग तरह के पक्षी दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ठंड के मौसम में सात समंदर पार से भी कई तरह के पक्षी बांधवगढ़ के जंगलों में नदियों के किनारे, पहाड़ों में बसेरा बनाते हैं.
इतना ही नहीं यहां अलग-अलग तरह के पक्षियों की चहचहाहट, बांधवगढ़ के जंगल को गुलजार करती हैं और जो भी पक्षी प्रेमी पर्यटक होते हैं, वो बांधवगढ़ के इस बेहतरीन नजारे को देखने के लिए जरूर पहुंचते हैं.
बांधवगढ़ में क्या-क्या खास ?
बांधवगढ़ के घने जंगल, बड़े बड़े घास के मैदानों और प्राकृतिक जलस्रोतों के बीच सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघों के दीदार के साथ-साथ तेंदुआ, भालू, गौर, चीतल, सांभर, जंगली सूअर, कई तरह के पक्षियों को देखने का अवसर मिलता है. छुट्टियों में सफारी के दौरान कभी जंगल के रास्तों पर विचरण करते अलग-अलग वन्य प्राणी, कभी खुले मैदानों में भोजन की तलाश करते बाघ, कभी पेड़ों की छांव में विश्राम करते हाथियों को देखना पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण बन रहा है.