बांधवगढ़ का टेढ़े दांत वाला हाथी, पर्यटकों के बीच हुआ फेमस, दीदार के लिए करते हैं इंतजार

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का टेढ़े दांत वाला हाथी पर्यटकों के बीच बना रहा अपनी पहचान, आसानी से मिलता है सैलानियों को इसका दीदार.
Published : October 22, 2025 at 7:56 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहचान यूं तो बाघ के लिए है. यहां बाघों का दीदार बड़ी आसानी से हो जाती है. लेकिन अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहचान यहां के हाथियों की वजह से भी हो रही है. अब पर्यटक यहां के हाथियों को देखकर भी रोमांचित हो रहे हैं. टाइगर रिजर्व का टेढ़े दांत वाला हाथी इन दिनों पर्यटकों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है.
पर्यटकों के बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कई बाघ फेमस हैं, फिर चाहे वो बजरंग बाघ, चक्रधारा बाघिन हो, पुजारी हो या फिर कोई और बाघ हो. ठीक इसी तरह अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के हाथी भी अपनी पहचान बना रहे हैं और पर्यटकों के बीच फेमस हो रहे हैं. इन हाथियों के दीदार के लिए पर्यटक भी अब इंतजार करते रहते हैं. इन दिनों टेढ़े दांत वाला हाथी काफी फेमस हो रहा है. पर्यटक इस बलशाली हाथी को देख रोमांचित हो रहे हैं और काफी पसंद भी कर रहे हैं.
हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि यह क्षेत्र बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन का है, जो आम रास्ता भी है. इस रास्ते को पार करते हुए काफी संख्या में हाथी दिखाई दे रहे हैं. आगे-आगे एक बहुत ही बलशाली टेढ़े दांत वाला हाथी चल रहा है, उसके पीछे करीब 20-25 हाथी रास्ता पार कर रहे हैं. इस दौरान किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाया है.
क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "बांधवगढ़ प्रबंधन के लिए बड़े गौरव की बात है कि अब हाथियों के बड़े-बड़े झुंड भी सामान्य रूप से अन्य वन्य प्राणियों की तरह रच बस गए हैं. ये अन्य वन्य प्राणियों की तरह ही शांत अंदाज में रह रहे हैं. इस झुंड में कई वयस्क नर, मादा हाथी हैं, कई अवयस्क भी हैं और बच्चे भी हैं. अब इन जंगली हाथियों ने इस टाइगर रिजर्व के जंगल को अपने आवास के तौर पर अपना लिया है."
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक बताते हैं कि "टेढ़े दांत वाला हाथी बहुत ही फेमस हो चुका है. ये बांधवगढ़ का प्रसिद्ध हाथी है. इसके एक दांत ऊपर और एक नीचे है. इसलिए पर्यटक इसे टेढ़े दांत वाला हाथी के नाम से जानने लगे हैं. ये बहुत ही बलशाली नर हाथी है, जो अपनी टीम का लीडर भी है. यह कभी अपने झुंड के साथ तो कभी अकेला घूमता रहता है."
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में साल 2018 से हाथियों ने स्थाई रूप रहना शुरू किया. इससे पहले हाथी छत्तीसगढ़ के रास्ते कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए आते थे और फिर चले जाते थे. लेकिन 2018 में 40 हाथियों का एक झुंड आया और इसे अपना स्थाई पता बना लिया. आज करीब 60 से 65 हाथियों की संख्या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हैं. बताया गया कि जब शुरुआत में हाथी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे तो बहुत आक्रामक थे. लोगों को देखते ही दौड़ा देते थे. लेकिन अब ये टाइगर रिजर्व में रच-बस चुके हैं और शांत अंदाज में विचरण करते हैं. पर्यटकों को भी आसानी से हाथियों का दीदार हो जाता है.