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बांधवगढ़ में टाइगर ही नहीं ऐलीफेंट भी बढ़ा रहे रोमांच, दल की निगरानी करते नजर आया टेढ़े दांत वाला हाथी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटक हाथियों का भी कर रहे दीदार. वन स्टाफ को गश्त के दौरान परिवार के साथ दिखा टेढ़े दांत वाला हाथी.

BANDHAVGARH CROOKED TEETH ELEPHANT
दल की निगरानी करते नजर आया टेढ़े दांत वाला हाथी (Bandhavgarh Tiger Reserve Management)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
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उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ ही नहीं बल्कि हाथी भी रोमांच बढ़ा रहे हैं. शुक्रवार को एक नर हाथी, मादा हाथी और हाथी के बच्चों का झुंड एक साथ नजर आया. ये नजारा परिक्षेत्राधिकारी पतौर और वन स्टाफ के गश्ती के दौरान दिखा जो बहुत ही अद्भुत रहा.

एक साथ नजर आए हाथी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले कई सालों से अब हाथी भी यहां स्थाई तौर पर अपना बसेरा बना चुके हैं. इसी के चलते अब वो पूरे झुंड के साथ यहां नजर भी आते हैं और पर्यटकों का भी रोमांच बढ़ाते हैं. पतौर वन परिक्षेत्र अधिकारी और वन स्टाफ जब गश्ती पर थे इस दौरान हाथियों का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला. जिसमें नर हाथी, मादा हाथी और हाथी के बच्चों का झुंड एक साथ नजर आया, जो बहुत ही रोमांचक था. यही वीडियो लोगों का रोमांच भी बढ़ा रहा है.

वन स्टाफ को गश्त के दौरान परिवार के साथ दिखा टेढ़े दांत वाला हाथी (Bandhavgarh Tiger Reserve Management)

दल की निगरानी करते नजर आया हाथी

बांधवगढ़ के बाघ तो पर्यटकों के बीच में प्रसिद्ध हैं ही और अलग-अलग नाम से जाने भी जाते हैं, लेकिन अब यहां के हाथी भी अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का टेढ़े दांत वाला हाथी पर्यटकों के बीच में काफी फेमस है. शुक्रवार यानि 20 मार्च को वन स्टाफ को गस्ती के दौरान ये हाथी नजर आया. पतौर वन परिक्षेत्र में अधिकारी जब गश्ती कर रहे थे इस दौरान बांधवगढ़ का प्रसिद्ध टेढ़े दांत वाला नर हाथी, मादा हाथी और हाथी के बच्चों के झुंड की निगरानी करते हुए नजर आया.

UMARIA TOURISTS FAMOUS ELEPHANT
पर्यटकों के बीच फेमस है टेढ़े दांत वाला हाथी (Bandhavgarh Tiger Reserve Management)

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हाथी मानव गंध को पाकर मानव के समीप आ जाते हैं. टेढ़े दांत वाला हाथी भी आज सूंड उठाकर गंध लेता हुआ गंध के आधार पर पेट्रोलिंग वाहन की ओर भी आता दिखाई दिया, क्योंकि सामान्यत हाथी को अपने मूवमेंट एरिया में किसी का भी आना पसंद नहीं होता है.

बांधवगढ़ में 70 हाथियों का दल

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "बांधवगढ़ में 70 हाथियों का मूवमेंट बना रहता है, जिनकी फील्ड अधिकारी और वनकर्मी सतत निगरानी करते हैं. पतौर एवं अन्य ग्राम वासियों को हाथी मूवमेंट की सूचना भी समय रहते दी जाती है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन सतत निगरानी करने के उपरांत ग्रामीणों को प्रतिबंधित वन क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए समझाइश भी समय-समय पर देता रहता है, जिससे मानव और हाथी द्वंद्व की संभावना भी न बने. टेढ़े दांत वाला हाथी बांधवगढ़ के प्रसिद्ध हाथियों में से एक है."

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