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मानसून सीजन में बांधवगढ़ में देख सकते हैं बाघ, जंगल का रोमांच लेने पहुंच रहे विदेशी टूरिस्ट

मानसून सीजन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बंद फिर भी मिलेगा प्रवेश, बफर जोन में बाघ देखने के लिए पर्यटकों का उमड़ रहा हुजूम.

TIGER SAFARI IN MONSOON
मानसून सीजन में बांधवगढ़ में देख सकते हैं बाघ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 11:07 PM IST

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उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर साल एक जुलाई से 30 सितंबर तक कोर पर्यटन क्षेत्र मानसून के दौरान पर्यटकों के लिए बंद रहते हैं, लेकिन प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए बफर क्षेत्र रोमांच से भरपूर अहसास हर साल दिलाता रहता है.

मानसून की फुहारों के बीच हरे-भरे जंगल, कल-कल बहती नदी-नाले, जीवंत झरने और वन्यजीवों की सहज गतिविधियां पर्यटकों को एक अलग ही रोमांच का अनुभव करवाती हैं. यही वजह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन में भी बफर में सफर के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ता रहता है.

पहुंच रहे देसी विदेशी पर्यटक

क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "1 जुलाई से 10 जुलाई 2026 के बीच पनपथा एवं धमोखर बफर पर्यटन क्षेत्रों में 300 से अधिक भारतीय एवं विदेशी पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले चुके हैं. मानसून के इस मौसम में पर्यटकों का उत्साह यह दर्शाता है कि बांधवगढ़ का आकर्षण वर्षभर बना रहता है."

Umaria Bandhavgarh Tiger Reserve
जंगल का रोमांच लेने पहुंच रहे विदेशी टूरिस्ट (ETV Bharat)

धमोखर बफर बना पर्यटकों की पहली पसंद

इन दिनों धमोखर बफर क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यहां एक बाघिन अपने शावकों के साथ नियमित रूप से विचरण करती हुई दिखाई दे रही हैं. घने जंगलों के बीच शावकों की अठखेलियां, मां के साथ उनका स्वाभाविक व्यवहार और जंगल में उनकी चंचल गतिविधियां पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन रही हैं. इसके साथ ही धमोखर में तेंदुओं की नियमित उपस्थिति भी सफारी को और अधिक रोमांचक बना रही है.

पनपथा बफर में भी दिखाई दे रहे बाघ

पनपथा बफर क्षेत्र में भी पर्यटकों को लगातार बाघ दिखाई दे रहा है. जिससे यहां आने वाले पर्यटक अत्यंत उत्साहित हैं.
मानसून के दौरान बांधवगढ़ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है. वर्षा से धुले हुए सघन वन, हरियाली से आच्छादित पहाड़ियां, बहते झरने, कल-कल करते नदी-नाले तथा विविध वन्यजीवों की सक्रियता मिलकर मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं. यही कारण है कि बफर क्षेत्र की सफारी वर्षा ऋतु में भी पर्यटकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

बांधवगढ़ के बाघ कराते हैं कमाई

क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "पर्यटन वर्ष 2025-26 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए 1.80 लाख से अधिक भारतीय एवं 31 हजार से अधिक विदेशी पर्यटकों सहित कुल 2.10 से ज्यादा पर्यटकों का स्वागत किया है. इस दौरान 19.50 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यटन राजस्व अर्जित किया. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद, मानसून सीजन के दौरान भी पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी बफर क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं."

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने पर्यटकों से अपील की है, "वे मानसून में भी बफर क्षेत्र की सफारी का आनंद लेते हुए वन एवं वन्यजीव संरक्षण के नियमों का पालन करें और प्रकृति के इस अनूठे सौंदर्य का जिम्मेदारीपूर्वक अद्भुत अनुभव करें."

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