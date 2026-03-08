ETV Bharat / state

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गजब नजारा, एक नहीं 5 शावकों के साथ बाघिन बढ़ा रही रोमांच

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पांच शावकों के साथ दिखी बाघिन, पर्यटकों ने जिप्सी रोक तुरंत बनाया वीडियो.

UMARIA TIGRESS SEEN 5 CUBS
5 शावकों के साथ बाघिन बढ़ा रही रोमांच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 5:09 PM IST

उमरिया: गर्मियों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होना शुरू हो चुका है. यही वजह है कि अब बाघों की मनमोहक तस्वीर और वीडियो भी पर्यटक सकुर्लेट करने लगे हैं, एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. जिसमें एक बाघिन अपने 5 शावकों के साथ नजर आ रही है, ये दृश्य बहुत ही मनमोहक और अद्भुत है.

बाघिन और शावक बढ़ा रहे रोमांच

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में उस वक्त पर्यटकों की जिप्सियां थम गईं, जब अचानक ही अपने पांच शावकों के साथ एक बाघिन नजर आई. दोनों ओर से जिप्सियां रुक गई. लोग उस रोमांच के पल का आनंद उठाने लगे, जिसमें चक्रधरा नाम की बाघिन अपने 5 शावकों के साथ मस्तमौला अंदाज में सड़क पार करते नजर आ रही है, एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 बाघों को देखकर पर्यटकों का दिल गदगद हो गया और वहां का रोमांच देखते ही बन रहा है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गजब नजारा (ETV Bharat)

ये वीडियो किसी पर्यटक ने बनाया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, बाघों का यह पूरा कुनबा घने बांस के जंगल में नजर आया. जहां एक-एक कर 6 बाघ निकलते दिखाई दिए. सभी बाघ वन मार्ग को पार करते हुए दूसरी ओर जंगल की तरफ चले जाते हैं. इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए वहां मौजूद पर्यटकों की जिप्सियां सड़क के दोनों ओर रुक गई.

बांधवगढ़ की प्रसिद्ध बाघिन

चक्रधरा नाम की ये बाघिन जो अपने शावकों के साथ नजर आ रही है. ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सबसे फेमस बाघिन है, जिसका नाम चक्रधरा है. पर्यटक अक्सर ही इसका दीदार करते रहते हैं, पर्यटकों के सामने ये बाघिन काफी फेमस है. इसकी उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष बताई जा रही है और जो शावक नजर आ रहे हैं. उसे लेकर कहा जा रहा है की 5 में से दो शावक की उम्र करीब ढाई वर्ष और तीन शावकों की उम्र लगभग डेढ़ वर्ष है.

बांधवगढ़ का है ये वीडियो

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं ये बाघिन बांधवगढ़ की चक्रधरा बाघिन है, उसके साथ उसी के शावक हैं. अक्सर ही इस क्षेत्र में ये बाघिन देखी जाती है.

