माधव टाइगर रिजर्व में दहाड़ेगी बांधवगढ़ वाली बाघिन, गांव के पास पहुंचने पर किया गया ट्रेंकुलाइज

माधव टाइगर रिजर्व में दहाड़ेगी बांधवगढ़ वाली बाघिन, गांव के पास पहुंचने पर किया गया ट्रेंकुलाइज
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर किया गया रेस्क्यू. माधव टाइगर रिजर्व भेजने की तैयारी. मवेशियों के शिकार से गांव वाले थे परेशान.
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के एक गांव के आसपास पिछले कई दिनों से एक बाघिन घूम रही थी और मवेशियों का शिकार भी कर रही थी. जिससे गांव वालों में काफी दहशत थी. इस खतरे को देखते हुए 26 दिसंबर को बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया और अब उसे दूसरे टाइगर रिजर्व में दहाड़ने के लिए भेजा जाएगा.
बांधवगढ़ में बाघिन का रेस्क्यू
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पनपथा बफर परिक्षेत्र अंतर्गत चिल्हारी के गडरिया टोला में पिछले कुछ दिनों से एक बाघिन लगातार घूम रही थी. गांव वाले जिसकी लगातार शिकायत भी कर रहे थे क्योंकि यह बाघिन मवेशियों का शिकार भी कर रही थी और कभी कभी लोगों को भी नजर आ जा रही थी. ग्रामीणों में इसे लेकर काफी दहशत का भी माहौल था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं किसी व्यक्ति पर हमला न कर दे.
ट्रेंकुलाइज कर किया गया रेस्क्यू
वन्य जीव और मानव संघर्ष की स्थिति को देखते हुए इस बाघिन का रेस्क्यू करने का फैसला लिया गया. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक और उपसंचालक के निर्देशन में 26 दिसंबर को पनपथा बफर वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, पशु चिकित्सकों की निगरानी में सुरक्षित और सफल ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू कार्य किया गया. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उप मंडल अधिकारी पनपथा, परिक्षेत्र अधिकारी पनपथा बफर, वन अमला, टीपी एफ टीम और पुलिस बल उपस्थित रहा.
माधव टाइगर रिजर्व में दहाड़ेगी बाघिन
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "बाघिन का रेस्क्यू सफलता पूर्वक कर लिया गया है. स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. ये बाघिन लगभग 3 साल की थी और वन्य प्राणी मानव संघर्ष को रोकने के लिए अब इसे माधव टाइगर रिजर्व भेजने का फैसला लिया गया है."
कहां है माधव टाइगर रिजर्व
माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है. इसी साल मार्च 2025 में प्रदेश का नौवां और देश का 58वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है. कई दशक के बाद यहां बाघों की वापसी हुई है और अब इसी माधव टाइगर रिजर्व में बांधवगढ़ वाली इस 3 साल की बाघिन को भेजा जा रहा है. जहां इसे पर्याप्त जगह मिलेगी, पर्याप्त शिकार मिलेगा और मानव वन्य प्राणी द्वंद की स्थिति भी नहीं बनेगी. ये बाघिन अब माधव टाइगर रिजर्व को आबाद करेगी.