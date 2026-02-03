ETV Bharat / state

एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर की सैर करेगी बांधवगढ़ की बाघिन, राजस्थान में बढ़ाएगी अपना कुनबा

राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को एक एडल्ट बाघिन चाहिए, एक ऐसी बाघिन जो वहां पर बाघों का कुनबा बढ़ा सके. लगभग 3 से 5 साल वो ढाई साल की भी हो सकती है, जो प्रजनन करने योग्य मादा हो, क्योंकि वहां इसका अभाव है. इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से परमिशन ली. मध्य प्रदेश से तीन टाइगर और महाराष्ट्र से दो टाइगर उन्होंने मांगे हैं. उसी कड़ी में पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को ले जा चुके हैं और अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से उन्हें एक और बाघिन ले जाना है. जिसकी तैयारी के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर ट्रायल लैंडिंग किया है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में एक बाघिन भेजी जाएगी. जिसकी तैयारी की जा रही है. उसी के तहत टाइगर रिजर्व में गुरुवार को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग ट्रायल किया था. जो सफल रहा था.

शहडोल: मध्य प्रदेश के उमरिया का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पूरे देश में अपने बाघों के लिए एक अलग ही पहचान रखता है, क्योंकि यहां के बाघ बहुत ही खास हैं. इसीलिए अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बाघिन राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भेजने की तैयारी है. इसके लिए इंडियन एयर फोर्स का हेलीकॉप्टर बांधवगढ़ में लैंडिंग ट्रायल भी कर चुका है.

एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से क्यों ले जा रहे ?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से राजस्थान के टाइगर रिजर्व में इस बाघिन को आखिर एयरफोर्स के ही हेलीकॉप्टर से क्यों ले जाया जा रहा है? इसे लेकर वो बताते हैं कि राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बीच की दूरी काफी ज्यादा है. वायु मार्ग से ही बाघिन को ले जाना सुरक्षित और सही रहेगा. इसीलिए राजस्थान सरकार ने इंडियन एयर फोर्स से इसके लिए मदद मांगी थी. इंडियन एयर फोर्स उसके लिए सहमत हो गया. इसी के तहत इंडियन एयर फोर्स कोई भी कार्य करता है, तो उससे पहले उस जगह की रेकी करता है और वो ट्रायल सफल रहा है.

एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर का ट्रायल (ETV Bharat)

जल्द ही बाघिन का सुरक्षित रेस्क्यू किया जाएगा

क्षेत्र संचालक बताते हैं कि हमारा काम है कि बांधवगढ़ से उनके डिमांड के मुताबिक बाघिन को चिन्हित करना और उसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर तक पहुंचाना. फिर हेलीकॉप्टर से राजस्थान सरकार उसे अपने मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ले जाएगी. हमने इसके लिए शुरुआत कर दी है. बाघिन को चिन्हित कर लिया गया है और हमने लक्ष्य रखा है कि 7 से 8 दिन तक इसका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाएगा. हो सकता है उससे पहले भी हो जाए या एक-दो दिन और लग जाए. जितनी जल्दी सुरक्षित रेस्क्यू कार्य कर लेंगे, बाघिन को भेज देंगे."

बांधवगढ़ बाघों का गढ़

बांधवगढ़ बाघों का गढ़ है. यहां पर बाघ और बाघिन की संख्या बहुत ज्यादा है. इसीलिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अक्सर ही जरूरत के समय दूसरे टाइगर रिजर्व को बाघ या बाघिन देने के लिए तैयार रहता है. बांधवगढ़ के बाघों की पॉपुलैरिटी देश-विदेश तक है. इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही घूमने आते हैं, क्योंकि यहां बाघों का घनत्व इतना ज्यादा है कि बाघों के दिखने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं.