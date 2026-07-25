बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में आजाद हुई बाघिन, विशेष निगरानी के बाद उतारा गया रेडियो कॉलर
उमरिया में कॉलर आईडी निकालकर बाघिन को जंगल में छोड़ा, खराब हो चुका था रेडियो कॉलर, जीपीएस से नहीं मिल रहे थे सिग्नल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 9:40 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कॉलर लगी मादा बाघिन को ढूंढने के बाद, अब उसका खराब रेडियो कॉलर को निकाल कर दोबारा बाघिन को जंगल में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया है. बताया गया है कि लगभग 13 दिन तक चले अभियान के बाद उसे 25 जुलाई को धमोकर बफर में बाघिन का रेडियो कॉलर हटाकर स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उसे जंगल में छोड़ दिया गया है.
जीपीएस से नहीं मिल रहे थे सिग्नल
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "1 जुलाई 2026 को दोपहर के बाद बाघिन के रेडियो कॉलर से जीपीएस सिग्नल नहीं मिल रहा था. जिसको लेकर जंगल में खोजबीन चालू की गई, लेकिन बारिश के कारण सफलता हाथ नहीं लग रही थी. जिसे गंभीरता से देखते हुए मुख्य वन संरक्षक के मार्गदर्शन में एक विशेष खोज दल का गठन किया गया.
खराब हो चुका था रेडियो कॉलर
वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश तोमर, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के डॉक्टर प्रशांत देशमुख ने अपनी टीम के साथ प्रशिक्षित हाथियों, ट्रैप कैमरे और डॉग स्कॉड की मदद से लगभग 100 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में निगरानी की. कड़ी मशक्कत के बाद 12 जुलाई को पदचिह्न के आधार पर हाथियों की सहायता से बाघिन को खोज लिया गया. इसके साथ ही जांच में सामने आया कि रेडियो कॉलर पूरी तरह से खराब हो चुका था.
कॉलर आईडी निकाल बाघिन को जंगल में छोड़ा
बाघिन को ट्रैप करने के बाद प्रबंधन, रेडियो कॉलर हटाने की तैयारी में जुट गया. विगत 2 दिनों तक धमोकर बफर की बरबसपुर क्षेत्र में वन विभाग की निगरानी के बाद 25 जुलाई को बनाई गई योजना के अनुसार बाघिन को सुरक्षित रूप से ट्रेंकुलाइज किया गया. जिसके बाद खराब रेडियो कॉलर को हटाया गया. इस दैरान बाघिन का स्वस्थ परीक्षण भी किया गया, जिसमें बाघिन पूरी तरह स्वस्थ पाई गई, जिसे जंगल में छोड़ दिया गया.
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क्षेत्रीय संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "इस अभियान में वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी सहित 63 अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे. इसके साथ ही लक्ष्मण, सूर्य, राम और श्याम नामक प्रशिक्षित हाथियों ने भी सहभागिता निभाई है."