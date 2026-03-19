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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत से हड़कंप, लिवर खराबी और ब्लीडिंग बनी मौत की वजह

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीमार बाघिन की मौत, लिवर तथा तिल्ली में थी खराबी, वन विभाग ने किया अंतिम संस्कार.

UMARIA BANDHAVGARH TIGER RESERVE
बांधवगढ़ में बाघिन की मौत से हड़कंप (Nauradehi Tiger Reserve)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 8:51 AM IST

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Updated : March 19, 2026 at 9:02 AM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

उमरिया: टाइगर स्टेट के नाम से फेमस मध्य प्रदेश में बाघों की मौतों का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से एक बाघिन की मौत हो गई है, जिससे हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि बाघिन बीमार थी, जिसका रेस्क्यू किया गया था. उसे इलाज के लिए बांधवगढ़ के ही इनक्लोजर में रखा गया था, जहां इलाज के दौरान ही इसकी मौत हो गई है. बुधवार को वन विभाग ने बाघिन का अंतिम संस्कार किया.

15 मार्च को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रेंज मानपुर बफर के राजस्व क्षेत्र बनवेई नाला बीट दमना के पीएफ 352 से लगे हुए क्षेत्र में एक बीमार बाघिन की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही तत्काल उसी दिन क्षेत्र संचालक, उप संचालक और वाइल्डलाइफ हेल्थ ऑफिसर ने हाथियों से निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान एक मादा बाघिन वहां पर मिली, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष के आसपास बताई जा रही है.

वन विभाग ने किया बाघिन का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

बीमार थी बाघिन
सूचना मिलते ही वहां सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, मौके पर पहुंचने के बाद बाघिन बीमार दिखी, जो ज़्यादा दूरी तक मूवमेंट नहीं कर पा रही थी. वही पर बाघिन का प्रारम्भित इलाज कार्य भी किया गया. 16 मार्च को फिर से बाघिन की जांच की गई, और फिर उसके बाद बाघिन का सफल रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू के बाद इलाज के लिए बाघिन को बहेरहा इनक्लोजर में रिलीज़ किया गया. जहां इलाज जारी रखा गया. इसके बाद बहेरहा बाड़े में 17 मार्च को उस बाघिन की निगरानी की जा रही थी जब दोपहर में बाघिन की मृत्यु हो गई.

क्या रहा मौत का कारण?
बाघिन की मौत के तुरंत बाद तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों तथा NTCA को सूचना दी गई. जिसके बाद 18 मार्च को NTCA के समस्त SOP मानकों का पालन करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य संबंधित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इनक्लोजर के समीप ही मृत बाघिन के शव का पोस्टमार्टम किया गया, इस दौरान सभी नियम निर्देशों का पालन किया गया.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि, बाघिन बीमार अवस्था में मिली थी, जिसका रेस्क्यू किया गया था, और उसका इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई, उसके सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे जाएंगे.

मृत्यु का प्राथमिक कारण ऐसी बीमारी बताई गई जिसमें लिवर तथा तिल्ली (spleenomegaly) प्रभावित होता है, साथ साथ आंतरिक रक्तस्राव भी पाया गया. इसी कारण से मृत्यु होने की संभावना बताई जा रही है. बाघिन के समस्त अवयव सुरक्षित पाए गए हैं, प्रयोगशाला जांच के लिए सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे उम्रदराज बाघिन की T 20 की मौत हो गई थी. सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की शान थी.

Last Updated : March 19, 2026 at 9:02 AM IST

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