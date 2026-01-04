ETV Bharat / state

जमीन सूंघी, जीभ निकाली फिर आंखें दबाईं, बाघ का अजब-गजब रिएक्शन, पर्यटक हुए हैरान

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ चक्रधारा का दिखा गजब रिएक्शन, टाइगर को देख पर्यटक हुए रोमांचित, कैमरे में किया नजारा कैद.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ का रिएक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 12:37 PM IST

Updated : January 4, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ है. अक्सर ही बाघों के वीडियो सामने आते रहते हैं. लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक खास बात ये भी है कि यहां बाघों के अजब गजब एक्शन वाले वीडियो भी सामने आ जाते हैं. जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं. लोग यह भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये बाघ इस तरह का रिएक्शन क्यों कर रहे हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में चक्रधारा सब एडल्ट बाघ का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो कुछ समय के लिए तो लोगों के लिए एक पहेली बन गया.

बांधवगढ़ में बाघन का गजब रिएक्शन
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का मशहूर बाघ चक्रधारा का वीडियो सामने आया है. ये वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने ही जारी किया है. जिसमें बाघ सड़क किनारे खड़ा हुआ है. पहले जमीन पर कुछ सूंघता है फिर मुंह को ऊपर उठाता है, जीभ निकालता है और आंखों को दबाता है. ऐसा लगता है मानो कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो. फिर अपने आजू-बाजू देखता है. फिर जमीन को सूंघता है और अपने मस्त मौला अंदाज में सड़क को पार करते हुए आगे चला जाता है.

बाघ का रिएक्शन कैमरे में कैद (ETV Bharat)

जब तक की ये बाघ अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता और सड़क पार करते हुए दूसरी ओर नहीं चला जाता है, तब तक वहां दोनों ओर से जिप्सियां थमी रहती हैं. बाघ के इस अद्भुत नजारे को लोग अपने कैमरों में खटाखट कैद करने लगते हैं. अब यही वीडियो तेजी से फेल रहा है. पर्यटकों का कहना है कि, बांधवगढ़ की खूबसूरती यही है कि यहां बाघ के अलग-अलग अंदाज देखकर मन खुश हो जाता है. इस वीडियो को देखने के बाद एक पल तो ऐसा लगा मानो कि आखिर यह बाघ ऐसा क्यों कर रहा है क्या वजह है.

चक्रधारा है सब एडल्ट मेल बाघ
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, ''जब बाघ की टेरिटरी में किसी अन्य बाघ की एंट्री हो जाती है तब वह फ्लेहमन प्रतिक्रिया से इसका पता लगाता है. ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का चक्रधारा सब एडल्ट मेल है.''

क्या है फ्लेहमेन रिएक्शन?
आपको बताते हैं की आखिर फ्लेहमेन रिएक्शन क्या होता है. इस प्रतिक्रिया में जानवर अपने ऊपरी होंठ को पीछे की ओर मोड़कर सामने के दांत और मसूड़े दिखाता है. फिर सांस लेता है और कुछ सेकंड के लिए इसी मुद्रा में रहता है. बाघ का ये व्यवहार किसी विशेष स्थान पर किया जा सकता है. ऐसे में जानवर उस स्थान को चाट भी सकता है या फिर स्वाद से संबंधित किसी सामान्य जांच के लिए गर्दन को फैलाकर और सिर को ऊपर उठाकर फ्लेहमन क्रिया कर सकता है. फ्लेहमन प्रतिक्रिया वामेरोनेशन अंग में हवा खींचती है. इस दौरान बाघ सतर्क होकर वहां आसपास घूरते हुए खतरे को देखता है और हवा में सूंघते हुए आगे बढ़ता है.

Last Updated : January 4, 2026 at 1:01 PM IST

