ETV Bharat / state

बाघिन ने शावकों के साथ गांव में जमाया डेरा, घरों में दुबके लोग, एक्टिव हुई बांधवगढ़ की टीम

उमरिया के गांव में पहुंची बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बाघिन, 15 दिनों से शावकों के साथ गांव में जमाया डेरा, दहशत में हैं ग्रामीण.

UMARIA TIGRESS CAMPED IN VILLAGE
शावकों के साथ बाघिन ने गांव में जमया डेरा (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे मझौली गांव में इन दिनों दहशत का माहौल है, ग्रामीण काफी डरे सहमे हैं. ये गांव बांधवगढ़ के पनपथा के पास स्थित है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने एक बाघिन को उसके शावकों के साथ देखा है. जिसके बाद से उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बाघिन किसी ग्रामीण पर हमला न कर दे. ग्रामीणों ने बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से बाघिन यहीं डेरा जमाए हुए है.

गांव के पास दिखी शावकों के साथ बाघिन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे मझौली गांव के पास इन दिनों 1 बाघिन और 3 शावकों ने अपना डेरा जमा लिया है. ये गांव पतौर वन परिक्षेत्र के पास स्थित है. वहां के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बाघिन और उसके शावकों को खेतों में कई बार देखा है. जिसकी वजह से ग्रामीण अब खेतों में जाना बंद कर चुके हैं. शाम होते ही लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है. लोगों ने बताया कि बाघिन लगातार गांव के नजदीक दिखाई दे रही है. ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया है, जिसमें बाघिन अपने शावकों के साथ घूमते नजर आ रही है.

गांव के पास दिखी शावकों के साथ बाघिन (ETV Bharat)

एक्टिव हुई बांधवगढ़ की टीम

बाघिन के गांव में एंट्री को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो चुकी है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने तुरंत ही अलर्ट जारी कर दिया है. लोगों को जंगल के किनारे वाले हिस्सों में न जाने की हिदायत दी गई है. रात में लोगों को अकेले कहीं जाने से मना किया गया है. टीम के सदस्य लाउडस्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं.

वन विभाग और बांधवगढ़ रिजर्व की टीम ने संयुक्त रूप से गांव के बाहर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है. पार्क प्रबंधन बाघिन को सुरक्षित रूप से हाथियों की मदद से जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास में लगी है. इसके साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से बाघिन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

बाघिन और शावकों पर निगरानी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उपसंचालक पीके वर्मा बताते हैं कि "पनपथा बफर और पतौर वन परिक्षेत्र में बाघिन का अपने 3 शावकों के साथ मूवमेंट है. किसी भी तरह से गांव वालों का नुकसान न हो इसके लिए बांधवगढ़ की टीम पूरी तरह से अलर्ट है. लगातार बाघिन और उसके शावकों पर निगरानी बनाये हुए है."

TAGGED:

BANDHAVGARH TIGER RESERVE
UMARIA TIGRESS WITH 3 CUBS
UMARIA VILLAGE TIGRESS
TIGRESS SEEN WITH 3 CUBS
UMARIA TIGRESS CAMPED IN VILLAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.