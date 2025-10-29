बांधवगढ़ में बाघिन ने अचानक लगाई दौड़, पर्यटकों की रुक गई सांसें, देखिए रोमांचक वीडियो

बांधवगढ़ में बाघिन ने अचानक लगाई दौड़, पर्यटकों की रुक गई सांसें, देखिए रोमांचक वीडियो
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, पर्यटकों को देख बाघिन ने लगाई खतरनाक दौड़, टूरिस्टों के सूखे गले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 9:14 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अचानक ही एक बाघिन दौड़ लगा देती है. उसे देखकर जिप्सी से पर्यटक भागने लगते हैं, वो मंजर ही ऐसा लगता है मानो बाघिन के दौड़ लगाने से पर्यटकों की सांसें थम सी गई हों. अब ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.
जब बाघिन ने पर्यटकों की रोक दी सांसें
इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें झाड़ियों में खड़ी बाघिन अचानक ही दौड़ लगाने लगती है. वहीं पर पर्यटक भी जिप्सी को सड़क पर खड़ा कर बाघिन को दौड़ते हुए देखने लगते हैं. तभी बाघिन जिप्सी की ओर दौड़ने लगती थी, हालांकि वहां पर बीच में रेलिंग थी जिस वजह से बाघिन वहां से दौड़ते हुए निकल जाती है और कुछ दूर पर तालाब के पास रुक जाती है. दूसरी ओर जिप्सी तेजी के साथ आगे निकल जाती. वायरल हो रहा यह वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है.
रेंजर को तलब कर समझाया गया
इस वीडियो को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि "वीडियो बांधवगढ़ का ही है. बाघ ने वाहन सवार लोगों को दौड़ाया है या नहीं यह तो स्पष्ट नहीं है. फिर भी ताला रेंजर को घटना के संबंध में तलब किया गया है. राहगीरों से भी आग्रह है कि वो लोग जंगल के नियमों का पालन करें. बांधवगढ़ के अंदर जंगल से गुजरें तो वाहन रोककर और वन्य प्राणियों के पास उतरना पूर्णत: प्रतिबंधित है. कोशिश करें कि जंगल के नियमों का पालन करें, जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना न हो."
बांधवगढ़ के किस इलाके का वीडियो
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पार्क प्रबंधन के मुताबिक ये घटनाक्रम मगधी गेट के पास कोलुहाबाह गेट के समीप ही जंगल की है. सड़क के एक ओर ताला व दूसरी ओर खेतौली रेंज है. यहां अक्सर बाघों का डेरा रहता है. यहां पर ज्यादातर बाघों का मूवमेंट रात्रि के दौरान होता है. ये वीडियो 27 अक्टूबर सफारी के दौरान का बताया जा रहा है. अचानक बाघिन सड़क पर खड़े वाहनों की ओर दौड़ने लगी, जिससे जिप्सी में बैठे पर्यटकों में हड़कंप मच गया था. हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी तरह की अनहोनी हुई है.
बाघिन अटैकिंग मूड में कब होती है?
आखिर बाघिन किस सिचुएशन में अटैकिंग होती है. इस सवाल के जवाब देते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक कहते हैं कि "जब बाघिन शावकों के साथ होती है या सड़क पार करती है. इस दौरान अगर कोई वहां आगे पीछे होकर बाघिन को बार-बार उत्तेजित करने का प्रयास करता है तब वो अटैक करती है. वाइल्डलाइफ में ये सामान्य है. चार्ज करने की घटना काफी हद तक केस टू केस सिचुएशन पर निर्भर करती है, लेकिन बाघों से हमेशा सतर्क ही रहना चाहिए. क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है."