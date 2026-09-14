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भारी पड़ी टाइगर को करीब से देखने की चाहत, एक झपट्टे में ग्रामीण को किया लहूलुहान

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर क्षेत्र में बाघ के हमले से घायल ग्रामीण, बांधवगढ़ की टीम एक्टिव, श्यामा और गणेश हाथी कर रहे निगरानी. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट

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बांधवगढ़ में बाघ के हमले से घायल हुआ ग्रामीण (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 9:44 AM IST

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Updated : September 14, 2026 at 10:02 AM IST

3 Min Read
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उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर क्षेत्र में एक टाइगर की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है. इस बाघ ने एक ग्रामीण पर हमला भी किया है, जिससे वो ग्रामीण घायल हो गया है. ग्रामीण के हाथ एवं पेट में हल्की चोट आई है. टाइगर के आने के बाद टाइगर रिजर्व की टीम ने तुरंत ही उसे अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया. जहां अब उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

बाघ की दस्तक से बफर में हड़कंप
घटना शहडोल जिले के मानपुर बफर परीक्षेत्र अंतर्गत टिपनिया हार ग्राम सेमरी टोला वार्ड नंबर 2 की है. टाइगर की उपस्थिति की सूचना मानपुर के वन अमले को मिली. सूचना मिलते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के स्थानीय वन अमला और समिति सदस्य मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों को टाइगर की उपस्थिति वाले स्थान पर जाने से रोका भी और समझाइश भी दी गई की टाइगर के समीप न जाएं.

श्यामा और गणेश हाथी कर रहे बाघ की निगरानी (ETV Bharat)

कहां का है ग्रामीण
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, कि, ''वन अमले की समझाइश के बाद भी कुछ ग्रामीण उत्सुकतावश टाइगर के पास जाने के लिए प्रयास करने लगे. इसी समूह में शामिल शंकर पटेल जिसकी उम्र 50 वर्ष है, सेमरा टोला का रहने वाला है. मानपुर में टाइगर ने उस पर हमला कर दिया. जिससे उनके हाथ एवं पेट में हल्की चोट आई है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्टाफ ने तत्काल घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया जहां उनकी स्थिति अभी सामान्य है.''

हाथी दल के साथ सर्चिंग और निगरानी जारी
क्षेत्र संचालक बताते हैं कि, ''घटना के बाद ही क्षेत्र में टाइगर की लोकेशन एवं मूवमेंट की निगरानी के लिए हाथी दल को मौके पर बुलाया गया है. हाथी दल में श्यामा और गणेश हाथी शामिल हैं, हाथियों द्वारा टाइगर की सतत निगरानी एवं सर्चिंग की जा रही है. जिससे टाइगर को सुरक्षित रूप से गहन वन क्षेत्र की ओर वापस भेजा जा सके.''

घटना की सूचना पर क्षेत्र संचालक ने उपस्थित होकर मार्गदर्शन दिया. उप संचालक, तीन सहायक संचालक, वन परिक्षेत्र अधिकारी मानपुर एवं ताला तथा स्थानीय स्टाफ और कई श्रमिक भी मौके पर मौजूद रहे, और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. मानपुर परिक्षेत्र बफर को आसपास के वन अमले को पाबंद कर दिया गया है. और ग्रामीणों से लगातार अपील की जा रही है कि टाइगर वाले क्षेत्र में न जाएं एवं बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व प्रबंधन का सहयोग करें.

Last Updated : September 14, 2026 at 10:02 AM IST

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