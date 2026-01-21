टाइगर स्टेट में नहीं रुक रहा मौत का सिलसिला! बांधवगढ़ में बाघ तो कान्हा में मृत मिला तेंदुआ
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई एक बाघ की मौत, कान्हा नेशनल पार्क में मृत मिला तेंदुआ, जांच में जुटी वन विभाग की टीम.
उमरिया/मंडला: टाइगर और लेपर्ड स्टेट मध्य प्रदेश में लगातार बाघ और तेंदुओं की मौत की खबरें सामने आ रही हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक बाघों की मौत से हड़कंप मच गया है. मंगलवार को एक बाघिन की मौत हो गई है. इसके अलावा मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में एक तेंदुए की मौत हो गई है. अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे बाघ और तेंदुओं की मौत हो रही है. क्या वजह है कि एक के बाद एक बांधवगढ़ में बाघों की मौत का सिलसिला नए साल में जारी है.
मादा बाघिन की मौत
बताया जा रहा है की बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर के बीट कुचवाही के कक्ष क्रमांक पीएफ 342 से लगभग 250 मीटर दूरी पर निजी राजस्व क्षेत्र गुरुवाही गांव की घटना है. जिसकी मौत हुई वह एक मादा बाघिन है, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष होगी. मौत के कारणों को लेकर आपसी द्वंद्व की संभावना जताई जा रही है. बाघ के मौत की सूचना मिलते ही तुरंत ही आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे.
शव के पोस्टमार्टम के बाद शव दाह
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "20 जनवरी की ये घटना है. जैसे ही सूचना मिली वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया. वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के निर्देशानुसार SOP के अनुसार प्रक्रिया शुरू की गई, मृत बाघ का पंचनामा तैयार करके स्थल का संरक्षण किया गया. डॉग स्क्वायड से शव स्थल की जांच कराई गई. मेटल डिटेक्टर से शव की जांच की गई और फिर इसका पोस्टमार्टम किया गया. साथ ही सैंपल कलेक्शन किया गया, जिससे परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशाला में भी भेजा जाएगा. पूरी प्रक्रिया करने के बाद शव का दाह संस्कार कर दिया गया है."
जनवरी में चौथे बाघ की मौत
नए साल के साथ ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला भी लगातार जारी है. जनवरी महीने में ही 20 दिन में ही चार बाघों की मौत हो गई है. जिसके बाद से अब हालत चिंताजनक बने हुए हैं, कि आखिर इस तरह से बाघों की मौत क्यों हो रही है. इससे पहले धमोखर बफर परिक्षेत्र और ताला परिक्षेत्र में भी बाघों के शव मिल चुके हैं.
मंडला के कान्हा पार्क में मृत मिला तेंदुआ
वहीं मंडला कान्हा नेशनल पार्क में तेंदुए की मौत हो गई है. एक हफ्ते पहले किसली रेंज में एक तेंदुआ मृत पाया गया था. बुधवार को मिले तेंदुए की मौत की वजह बाघ के हमले को माना जा रहा है. कान्हा नेशनल पार्क के एसडीओ सुरेंद्र सिरसम ने बताया कि " तेंदुए के शरीर पर टाइगर के दांतों के निशान पाए गए हैं. जिससे लगता है कि बाघ के हमले से इसकी मौत हुई होगी. तेंदुए का प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा."