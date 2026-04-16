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बांधवगढ़ में बाघ शावक की मौत, गर्दन पर हमले के निशान, पीछे का हिस्सा खाया

उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिला बाघ शावक का शव, वन विभाग लगा रही मौत के कारणों का पता, पोस्टमार्टम के बाद किया अंतिम संस्कार.

UMARIA BANDHAVGARH TIGER CUB DIED
बांधवगढ़ में बाघ शावक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
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उमरिया: टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का सिलसिला कुछ समय के लिए थमता है और फिर शुरू हो जाता है. उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर से एक बाघ शावक की मौत हो गई है. जिसके बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन में हड़कंप मच गया है. बाघ शावक का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला है. शावक की मौत के कारणों की जांच की जा रही है.

बांधवगढ़ में बाघ शावक की मौत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर के बीट बघडो में एक बाघ शावक की मौत हुई है. हालांकि ये बाघ शावक नर है या मादा इसका पता अभी नहीं चल सका है. बाघ शावक की बॉडी क्षत विक्षत अवस्था में मिली है. जैसे ही मौत की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को मिली. सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बाघ के मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं.

Umaria Tiger Cub Body Found
शावक का किया गया पोस्टमार्टम (ETV Bharat)

डॉग स्क्वाड से हुई सर्चिंग

वहीं सूचना मिलते ही तत्काल NTCA प्रोटोकॉल के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में डॉग स्क्वायड बुलाया गया. पूरे क्षेत्र की सघन जांच की गई. मेटल डिटेक्टर से भी जांच कराई गई है. उसके बाद निर्धारित SOP का पालन करते हुए वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एवं खंड पशु चिकित्सा अधिकारी मानपुर की टीम ने शव का परीक्षण भी कराया गया है. शव परीक्षण के बाद विभागीय सक्षम अधिकारियों, प्रभारी क्षेत्र संचालक एवं मुख्य संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया राजस्व अधिकारी, NTCA प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में शावक का दाह संस्कार किया गया है.

Umaria Tiger Cub cremated
बाघ के शावक का अंतिम संस्कार किया गया (ETV Bharat)

क्षेत्र की हाथियों से सर्चिंग

जिस तरह से बाघ शावक की मृत बॉडी मिली है. पहली नजर में तो मौत का कारण आपसी संघर्ष माना जा रहा है. हालांकि पोस्टमार्टम भी किया गया है. डॉग स्क्वायड से सर्चिंंग कराई गई है. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं मौत की कोई और वजह तो नहीं है. अगर आपसी संघर्ष में मौत हुई है, तो ये संघर्ष किससे हुआ. क्षेत्र में विभागीय कैंप हाथियों की सहायता से इलाके की सर्चिंग भी जा रही है. मौत के कारणों की विवेचन भी चल रही है.

क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "बाघ शावक के गर्दन पर हमले के निशान मिले हैं. बाघ शावक का जेंडर अभी अज्ञात है. गर्दन पर किसी हिंसक मांसाहारी वन्य प्राणी के हमले के निशान मिले हैं. पीछे का हिस्सा भी खाया पाया गया है. जांच जारी है, मौत के असली कारणों का पता लगाया जा रहा है." बता दें साल 2025 में मध्य प्रदेश में 54 बाघों की मौत हुई है. वहीं 2026 में करीब 10-12 बाघ मारे जा चुके हैं.

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