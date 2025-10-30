आप भी बाघ काउंटिग टीम का बन सकते हैं हिस्सा, वालंटियर बनने की कठिन हैं शर्ते, जानें एलिजिबिलिटी?
बाघों की काउंटिंग के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में दी जा रही है ट्रेनिंग, स्वयंसेवक बनकर आप भी ले सकते हैं हिस्सा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 9:33 PM IST
उमरिया: मध्य प्रदेश के वन कर्मियों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है. जिससे वो जान सकेंगे कि आखिर बाघ की गिनती कैसे करनी है. जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं और जंगल और वन्य प्राणियों से प्रेम करते हैं तो वालंटियर बनकर इस काम में हिस्सा ले सकते हैं. हालांकि इस दौरान होने वाले खर्च को खुद उठाना पड़ेगा. वन विभाग किसी भी प्रकार से वित्तीय सहायता नहीं देगा.
कितने वालंटियर होंगे शामिल?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि "राष्ट्रीय बाघ आकलन 2026 के अंतर्गत डाटा कलेक्शन का काम 1 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 के मध्य 4 चरणों में अलग-अलग चक्र में आयोजित किया जाएगा. इसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकतम 27 वालंटियर शामिल किए जाएंगे. इसके लिए भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल या उससे अधिक उम्र का है वो वन्य प्राणी आकलन कार्य के फेज 1 के अंतर्गत डाटा कलेक्शन में वालंटियर के रूप में शामिल हो सकते हैं."
वालंटियर बनने के लिए ये है जरूरी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बताया है कि "वालंटियर को वन क्षेत्र की विपरीत परिस्थितियों में कम से कम 6 दिन तक निरंतर काम करना होगा. इस आकलन कार्य के दौरान दुर्गम वन क्षेत्र में हर दिन लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य होगा. वालंटियर को उनके निवास स्थल से आवंटित कैंप तक आने-जाने का परिवहन खर्च खुद से वहन करना होगा. इस दौरान अपने खाने का खुद से प्रबंध करना होगा.
आकलन अवधि में वालंटियर को आवंटित बीट में स्थानीय वनकर्मियों के साथ उनके आवास में ही ठहरना होगा और वालंटियर को अपना स्लीपिंग बैग और बेड रोल खुद लाना होगा. इसके अलावा आकलन की शुरुआत से 2 दिन पहले पहुंचकर उन्हें स्थानीय अधिकारियों को अपने आगमन की सूचना देनी होगी. आकलन से एक दिवस पहले आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा. इसके बाद में अगले 6 दिन तक वालंटियर को आवंटित बीट में रहकर आकलन कार्य में हिस्सा लेना होगा. अगले दिन वो लौट सकते हैं."
वालंटियर को वनकर्मी आवंटित करेंगे बीट
रिजर्व डायरेक्टर ने बताया कि "कुछ वालंटियर अगर दो या अधिक व्यक्तियों के दल में आएंगे फिर भी उन्हें आकलन अवधि में अलग-अलग कैंपों में ही भेजा जाएगा. वालंटियर को कौन सी बीट आवंटित करनी है ये फैसला भी स्थानीय अधिकारियों का ही होगा. कोई भी वालंटियर अपनी इच्छा अनुसार अन्य बीट में नहीं जा सकेंगे. इसके अलावा वालंटियर को स्थानीय अधिकारियों और वन कर्मियों के समस्त निर्देशों का पालन करना होगा."
- मध्य प्रदेश में बाघों की काउंटिंग के लिए जंगल में लगेंगे CCTV कैमरे, एप से होगी डिजिटल निगरानी
- सरकारी कर्मचारियों की तरह हाथियों का सर्विस रिकॉर्ड, खास वजह से बनाई जा रही कुंडली
वालंटियर बनने के लिए कैसे करें आवेदन?
अनुपम सहाय ने बताया कि "जो भी वालंटियर बनकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बाघ आकलन 2026 में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अपना आवेदन 15 नवंबर 2025 तक भौतिक रूप से या ईमेल के माध्यम से क्षेत्र संचालक कार्यालय में जमा कर दें. वालंटियर के आवेदनों के संबंध में क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो फैसला करेंगे वह अंतिम निर्णय होगा. चयनित वालंटियर को प्रबंधन जिस भी क्षेत्र में भेजेंगे उन्हें वहीं जाना होगा. वह अपनी स्वेच्छा से क्षेत्र चयन नहीं कर सकेंगे."