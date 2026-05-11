बांधवगढ़ में टूरिस्टों के फेवरेट पुजारी बाघ की मौत, वन विभाग में मचा हड़कंप, आपसी संघर्ष की आशंका

बांधवगढ़ में टूरिस्टों के फेवरेट पुजारी बाघ की मौत, वन विभाग में मचा हड़कंप, आपसी संघर्ष की आशंका
उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत, फेमस पुजारी बाघ का मिला शव, जांच में जुटी वन विभाग की टीम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 5:04 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर से एक बाघ की मौत हो गई है. जिसके बाद से टाइगर रिजर्व में हड़कंप मच गया है. जहां बाघ का शव मिला है, वहां की घेराबंदी करके छानबीन और विवेचना शुरू कर दी गई है. आगे की सभी कार्रवाई NTCA के जारी गाइडलाइन और SOP के आधार पर की जा रही है. प्रथम दृष्टया आपसी द्वंद मौत का कारण बताया जा रहा है. गौर करने वाली बात यह है कि जिस बाघ की मौत हुई है, उसका नाम पुजारी है. वह बांधवगढ़ का फेमस बाघ था.
बांधवगढ़ में बाघ की मौत
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सोमवार सुबह लगभग 6:30 बजे खेतौली वन परिक्षेत्र के पश्चिम बगदरी बीट के ढमढमा कैंप के सुरक्षा श्रमिकों को बाघों के लड़ने की आवाज सुनाई दी. श्रमिकों के मुताबिक बाघ काफी तेज से दहाड़ रहे थे, जिसके बाद गश्ती दल ने सुबह होते ही ढमढमा क्षेत्र की सघन छानबीन शुरू कर दिया. जिसमें छानबीन व गश्ती के दौरान एक बाघ मृत अवस्था में मिला.
फेमस पुजारी बाघ की मौत
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जिस बाघ की मौत हुई है, वो पुजारी के नाम से फेमस है. खेतौली जोन में इसने अपनी टेरिटरी बना रखी थी. पर्यटकों के बीच में भी ये बाघ काफी फेमस था, इसकी उम्र लगभग 8 से 9 वर्ष बताई जा रही है. बांधवगढ़ के छोटा भीम बाघ का जब भोपाल में इलाज चल रहा था, उस दौरान पुजारी बाघ छोटा भीम की टेरिटरी पर कब्जा कर लेता था. इस बात को लेकर पुजारी काफी चर्चाओं में भी रहा था. वहीं इस बाघ की मौत से बांधवगढ़ और वन्य प्राणी प्रेमियों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पुजारी पर्यटक फ्रेंडली भी था और पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध भी था.
मौत की वजह आपसी संघर्ष
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए प्राथमिक परीक्षण में प्रथम दृष्ट्या बाघ की मृत्यु आपसी संघर्ष से होना पाया गया है. बाघ के शरीर पर हमले के निशान हैं. प्रथम दृष्टया सभी अंग मौके पर सुरक्षित पाए गए हैं. स्थल की घेराबंदी की गई है. आगे की छानबीन व विवेचना के लिए हाथी गश्ती दल, डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर दल को सूचित किया गया है. आगे की समस्त कार्रवाई NTCA के जारी गाइडलाइन व SOP के आधार पर की जा रही है.
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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि खेतौली वन परिक्षेत्र में पुजारी बाघ का शव मिला है. पहली नजर में तो मामला बाघों के आपसी संघर्ष का प्रतीत हो रहा है. हालांकि मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही लग पाएगा.