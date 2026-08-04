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मध्य प्रदेश में 8 महीने में 41 बाघों की मौत, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर मिला शव, चौंका रहे आंकड़े

टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बाघों की मौत, उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर मिला टाइगर का शव, हैरान कर रहे आंकड़े. शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

UMARIA BANDHAVGARH TIGER BODY FOUND
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिला बाघ का शव (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 5:14 PM IST

4 Min Read
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उमरिया: टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में आए दिन बाघों के मौत की खबर सामने आ रही है. अलग-अलग टाइगर रिजर्व और जंगलों में बाघ के शव पाए जा रहे हैं. बीते कुछ दिनों में टाइगर की मौत के आंकड़ों ने हैरानी में डाला है. वहीं एक बार फिर मध्य प्रदेश के चर्चित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघ के मौत की खबर सामने आ रही है. यह जानकारी मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया. वन विभाग की टीम को बाघ का शव गश्ती के दौरान मिला. शव के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं. टीम बाघ के मौत के कारणों की जांच कर रही है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर परिक्षेत्र अंतर्गत बीट मानपुर में नियमित गश्त के दौरान मंगलवार को एक बाघ का शव मिला है. घटना की जानकारी मिलते ही बाघ का शव जहां मिला था, वहां तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई और आसपास के क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया गया. इसके बाद डॉग स्क्वाड की सहायता से सघन तलाशी अभियान चलाया गया. मेटल डिटेक्टर के माध्यम से घटनास्थल की जांच की गई. जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध अस्वाभाविक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है. आस पास के क्षेत्र की हाथियों से भी सर्च कराया जा रहा है.

Umaria Bandhavgarh Tiger Reserve
बाघ का अंतिम संस्कार किया गया (ETV Bharat)

शव का किया किया पोस्टमार्टम

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश तोमर एवं संजय गांधी टाइगर रिजर्व के वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभय सेंगर ने मृत बाघ का विधिवत शव परीक्षण किया. परीक्षण के दौरान मृत बाघ के सभी दांत एवं नाखून सुरक्षित पाए गए हैं.

मृत वन्य प्राणी बाघ है या बाघिन

मृत बाघ का लिंग अज्ञात है. अनुमानित आयु 4 से 5 वर्ष है. शव परीक्षण के बाद आवश्यक विसरा नमूने संकलित कर विस्तृत वैज्ञानिक जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है. जिससे मौत के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके. पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गई है.

Umaria Bandhavgarh Tiger Body Found
बांधवगढ़ में हाथियों के जरिए सर्चिंग (ETV Bharat)

जांच के बाद नियमानुसार शव का दाह संस्कार

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "शव परीक्षण की सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद मृत बाघ के शव का नियमानुसार दाह संस्कार कर दिया गया है. कार्रवाई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा निर्धारित मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure - SOP) के अनुरूप की गई है. इस दौरान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के प्रतिनिधि अक्षय दलवी, जनप्रतिनिधि और नायब तहसीलदार सहित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

साल 2026 में अब तक 41 बाघों की मौत

मध्य प्रदेश में अगर बाघों की मौत की बात करें तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है. वन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से 28 जुलाई 2026 तक 40 बाघों की मौत हो चुकी है. अगर आज यानि 4 अगस्त का आंकड़ा भी जोड़ लें, तो संख्या 41 पहुंच जाती है. पिछले साली इसी समय में 33 बाघों की मौत हुई थी. लिहाजा टाइगर स्टेट में लगातार हो रही बाघों की मौत हैरान करने वाली है.

एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) के आंकड़ों के अनुसार देश में साल 2012 में 2025 तक 1581 बाघ मृत पाए गए हैं. जिसमें अकेले मध्य प्रदेश में 423 है. मध्य प्रदेश में साल 2023 में 45, 2024 में 47, 2025 में 55 बाघों और 4 अगस्त 2026 तक 41 बाघों की मौत हो चुकी है.

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