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बांधवगढ़ में बाघ ने किया हमला, महिला की मौत, आखिर क्या करने गई थी वहां

उमरिया के बांधवगढ़ में महिला की मौत, बाघ ने किया हमला, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संचालक ने ग्रामीणों से की अपील.

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बांधवगढ़ में बाघ ने किया हमला (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
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उमरिया: मध्य प्रदेश में उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर से एक महिला की मौत हो गई है. ये घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में हुआ है. जहां महिला पर बाघ ने हमला किया और जिसकी वजह से महिला की मौत हुई है.

बाघ ने किया हमला, महिला की मौत

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर रेंज के कुदरी बीट में सेहरा नाम का स्थान है. जहां पर कुदरी गांव की ही रहने वाली एक महिला जिसका नाम ममता यादव है, पति का नाम पप्पू यादव है. तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए गई हुई थी, इसी दौरान बाघ ने उस पर हमला कर दिया. जिसकी वजह से वो वहां से भाग नहीं पाई और बाघ के हमले से महिला की मौत हो गई.

UMARIA BANDHAVGARH TIGER RESERVE
बाघ के हमले से महिला की मौत (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची टीम

बाघ के हमले के बाद सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस प्रशासन की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर मृत महिला का अंतिम संस्कार उनके परिवार जनों की उपस्थिति में कराया गया.

तेंदुपत्ता संग्राहकों को सुरक्षित रहने की अपील

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहायक कहते हैं कि "उमरिया के सभी तेंदूपत्ता संग्राहक जो तेंदूपत्ता कलेक्शन के लिए एकदम सुबह-सुबह अंधेरे में जाते हैं, वह न जाएं. उन्हें पहले ही सूर्य उदय के बाद ही जाने को बताया गया है और एक से अधिक व्यक्तियों के झुंड में ही जाए. इस बात की समझाइश लगातार दी जा रही है.

साथ ही कोर क्षेत्र में एवं बाघ बाहुल्य क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया लगातार समझाश भी दे रहा है और जागरूक करने का प्रयास भी कर रहा है, फिर से अपील की गई कि सभी तेंदूपत्ता संग्राहक सावधानी बरतें और कोर क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए प्रवेश न करें, क्योंकि यह घातक हो सकता है.

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