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महुआ के सूखे फूल के लिए बाघ के गढ़ में घुस गया ग्रामीण, फिर क्या था टाइगर ने बना लिया शिकार

उमरिया: मध्य प्रदेश में आए दिन बाघ और तेंदुए के हमले की खबरें आती रहती है. जहां कई बार वन्यजीव जंगल से रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं, य खेतों में किसानों पर हमले की भी घटना आती है. इसी तरह उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से दर्दनाक घटना हो गई है. जिसमें कोर जोन में चले जाने की वजह से एक व्यक्ति को बाघ ने अपना शिकार बना लिया है और उसकी मौत हो गई है. बीती रात उसकी बॉडी को सुरक्षित अस्पताल में रखा गया था. आज पूरी प्रक्रिया की जाएगी.

कोर जोन में बाघ का हमला

घटना उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का है. जहां 3 मई को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र पनपथा कोर के बीट चन्सुरा के कक्ष क्रमांक RF 446 रेतहा नाला के पास महुआ के सूखे फूल बीनने के लालच में एक ग्रामीण गया था, ये ग्रामीण कुदरी गांव का रहने वाला था. जिसका नाम रज्जू कोल है, उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास बताई जा रही है. जिस पर वन्यप्राणी बाघ ने अचानक ही हमला कर दिया, जिससे जनहानि हुई है. शव के कमर, जांघ और पेट के हिस्से को संभवतः हिंसक वन्य प्राणी ने क्षतिग्रस्त किया है.