बांधवगढ़ में डरावना सीन, बाघ ने गुर्राते हुए हाथी पर मारा झपट्टा, ट्रेकिंग टीम के उड़े होश
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में झाड़ियों में छुपे बाघ ने हाथी पर किया हमला. ट्रैकिंग टीम ने चतुराई से बचाई खुद की और हाथी की जान
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 2:17 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो रोंगटे खड़े कर देगा. इस वीडियो में हाथी झाड़ियों में बाघ की तलाश कर रहा था, तभी अचानक बाघ ने दहाड़ते हुए हाथी पर ही झपट्टा मार दिया. यह देख ट्रेकिंग टीम के होश उड़ गए. इसी दौरान किसी ने यह नजारा अपने फोन में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है.
जब बाघ ने हाथी पर किया हमला
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाघ झाड़ियां में छिपा हुआ था और वहीं पर हाथी उसकी तलाश कर रहा था. तभी अचानक बाघ ने दहाड़ लगाते हुए हाथी की ओर झपट्टा मारा. हालांकि हाथी के ऊपर महावत भी था, और उसने हाथी को पीछे कर लिया और बड़ी चतुराई से हाथी पीछे की ओर चला गया. जिससे किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई. ये घटना जंगल में ट्रेकिंग के दौरान घटी है, ये वीडियो बुधवार को सामने आया है.
बाघ की तलाश में हुई घटना
मानपुर रेंज के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत राजस्व ग्राम बल्होड के नजदीक बाघ की लोकेशन मिली थी. पिछले एक सप्ताह से लगातार उस बाघ की लोकेशन वहां आसपास बनी हुई थी. जिसको लेकर टाइगर की मॉनिटरिंग करने के लिए हाथियों के जरिए ट्रेकिंग कार्य किया जा रहा था, जिसमें बाघ ने हाथी की ओर तेजी से आने का प्रयास किया. जिससे हाथी को स्लाइट इंजरी हुई है. हालांकि महावत सेफ दूरी बनाते हुए पीछे हट गया, जिसमें हाथी और महावत सुरक्षित बच गए.
कैंप के हाथियों से की जाती है ट्रेकिंग
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ है और यहां अक्सर ही ऐसी दुर्गम जगहों पर बाघों के मूवमेंट हो जाते हैं. ऐसी जगहों के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कैंप के हाथियों के माध्यम से ट्रेकिंग की जाती है और बाघों की तलाश की जाती है. ये घटना भी बाघ की तलाश में ट्रेकिंग के दौरान ही हुई है.