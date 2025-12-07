ETV Bharat / state

बांधवगढ़ के कोर जोन में 'बोल्ट' की रफ्तार से दौड़ा भालू, लोगों को मिली खौफ से मुक्ति

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने छोड़ भालू, पिंजरे से कूदकर भालू ने रॉकेट जैसी रफ्तार से लगाई दौड़.

BEAR RELEASED BANDHAVGARH FOREST
भालू को फॉरेस्ट टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक भालू का ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसमें एक भालू को तेज रफ्तार से जंगल की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहा है. भालू की रेस देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे कि उसको आजादी मिल गई है. इस वीडियो को यूजर्स सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर कर रहे हैं. साथ ही एक से बढ़कर एक कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा की ये तो रेस में उसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ देगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा की जान बची तो लाखों पाए. ऐसे कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है.

भालू के खौफ से रहवासियों को मिली मुक्ति

मानपुर निवासी आकाश सिंह बताते हैं कि "एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से एक जंगली भालू की मूवमेंट मानपुर के अलग-अलग इलाकों में दिखाई दे रही थी. इस कारण से लोगों में डर का माहौल बना हुआ था. ये भालू शहर के कई लोगों को टहलते हुए दिखाई दिया है. जिससे भालू का खौफ भी आमजन में देखने को मिल रहा था. भालू के लगातार दिखाई देने पर रहवासियों ने इसकी सूचना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन को दी थी. इसके बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम ने संभावित इलाकों की रेकी कर शुक्रवार की रात उस भालू का सफल और सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है."

भालू के खौफ से लोगों को मिली मुक्ति (ETV Bharat)

ऐसे किया भालू का रेस्क्यू

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि "5 और 6 दिसंबर की मध्य रात्रि में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मानपुर रेंज के वन परिक्षेत्राधिकार में रेस्क्यू टीम ने मानपुर के वार्ड क्रमांक 9 इंदिरा कॉलोनी के पीछे से इस भालू का रेस्क्यू किया. ये एक नर भालू था, जो की पूरी तरह से जंगली भालू है. इसका सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है. वहीं जब रेस्क्यू प्रक्रिया चालू की गई तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि भालू को किसी प्रकार की चोट ना लगे और उसे किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे."

कोर जोन में 'बोल्ट' की रफ्तार से दौड़ा भालू

मानपुर शहर से इस भालू का रेस्क्यू करने के बाद इसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में छोड़ा गया. जैसे ही पिंजड़े के गेट खुले भालू कूदकर जिस रफ्तार से भालू वहां से भागा है. वह ऐसा ही प्रतीत हो रहा था मानो मशहूर धावक बोल्ट की तरह उसने तेजी से दौड़ लगा दी हो. पिंजरे से निकलते ही भालू दूर तक दौड़ता ही गया. भालू के भागने का ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है.

bear released Bandhavgarh forest
वन विभाग की टीम ने भालू को किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

वन्य प्राणी दिखे तो क्या करें?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय कहते हैं कि "वन विभाग आमजन से अपील भी करता है कि अगर वन्य प्राणी कहीं भी दिखे तो घबराएं नहीं और ना ही उसे उकसाने का प्रयास करें. इसके अलावा ना ही उसके पास जाए और ना ही उसे भगाने का प्रयास करें, बल्कि तुरंत इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दें."

