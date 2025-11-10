बांधवगढ़ की बुजुर्ग तारा के लिए पर्यटक बोले झलक दिखला जा, पुजारी का मिला प्यार
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में छोटा भीम के जाने के बाद पहली बार शावकों के साथ दिखी तारा, बांधवगढ़ की सबसे सीनियर बाघिन है तारा.
उमरिया: ठंड की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी पर्यटकों से लगातार गुलजार होता जा रहा है. इस टाइगर रिजर्व की पहचान यहां के बाघों के लिए विशेष तौर पर होती है. इस टाइगर रिजर्व में कुछ बाघ बाघिन तो ऐसे हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटकों में एक अलग ही उत्सुकता देखने को मिलती है. इन्हीं में से एक है बांधवगढ़ की सबसे प्रसिद्ध बाघिन तारा, जो पिछले साल से छोटा भीम की मौत के बाद काफी सुर्खियों में रही थी. जो एक बार फिर से अपने नन्हें शावकों के साथ पर्यटकों को दिखी है. बांधवगढ़ की ये सीनियर बाघिन में से एक है.
शावकों के साथ दिखी तारा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खेतौली जोन की सबसे प्रसिद्ध और सीनियर बाघिन में से एक है तारा. जो पर्यटकों के बीच हमेशा सुर्खियों में रहती है. जिसे देखने के लिए पर्यटकों में काफी उत्सुकता रहती है. कई महीनों के बाद पहली बार बाघिन तारा अपने तीन नन्हें शावकों के साथ नजर आई है. लगभग चार से पांच महीने बाद यह बाघिन अपने नन्हें शावकों के साथ पर्यटकों को दिखाई दी है. जिसका वीडियो किसी पर्यटक ने बनाया है. जिसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने जारी भी किया है. वीडियो में बाघिन तारा के आगे पीछे छोटे-छोटे तीन नन्हें शावक चल रहे हैं. तारा बाघिन और इन नन्हें शावकों की चहलकदमी को देखकर पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि "तारा बाघिन इस टाइगर रिजर्व की सीनियर बाघिन में से एक है. पर्यटकों के बीच काफी फेमस भी है. बाघिन के साथ जो शावक नजर आ रहे हैं. इन नन्हें शावकों की उम्र लगभग 3 माह की है. इनका जन्म लगभग जुलाई से अगस्त माह के मध्य हुआ है. बाघिन तारा 2 दिन पहले पचपेढ़ी जोन में अपने तीन शावकों के साथ चहलकदमी करते हुए देखी गई है.
कौन है बाघिन तारा, पांचवीं बार बनी मां
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बाघिन तारा सीनियर बाघिन में से एक है. इसकी उम्र लगभग 10 से 11 साल के करीब है. इसका जन्म लगभग 2015 में हुआ था. तारा बाघिन ढमढमा फीमेल और भीम की बताई जा रही है. तारा पांचवी बार एक बार फिर से मां बनी है. जो इन दिनों अपने शावकों के साथ नजर आ रही है और पर्यटकों को रोमांचित कर रही है.
शावकों का कैसे पालन करती है बाघिन ?
महज 3 माह के शावकों के साथ जंगल में चहलकदमी करते नजर आई तारा बाघिन पर्यटकों को तो रोमांचित कर ही रही है. साथ ही एक सवाल भी उठता है कि आखिर एक बाघिन अपने बच्चों का लालन-पालन कैसे करती है. इसे लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बाघिन सामान्य तौर पर शुरुआती 1 से 2 महीने तक अपने शावकों को अन्य दूसरे जंगली जानवरों से बचाने के लिए गुफा या घनी झाड़ियों में छुपा कर रखती है. समय-समय पर शावकों की लोकेशन भी बदलती रहती है.
जिससे ये किसी जानवर के संपर्क में ना आए और फिर इसके बाद अनुकूलता के आधार पर एक बाघिन मां अपने बच्चों को लगभग ढाई से तीन माह के मध्य अपने साथ उन्हें चलना फिरना सिखाती है. जंगल के वातावरण में खुद को ढालने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है. अभी यही वक्त है, जब बाघिन तारा अपने शावकों को जंगल की सैर करा रही है. उन्हें अपने पैरों पर चलना सिखा रही है. जंगल के नियम कायदों को बता रही है.
अब सवाल उठता है कि इन्हें भोजन कैसे मिलता है, तो शुरुआती समय में शिकार किए हुए जानवर के मांस को नरम करने के लिए बाघिन मां खुद से उसे पहले चबाती है और फिर इसके बाद अपने शावकों नन्हे शावकों खिलाती है. बच्चों के लालन-पालन में बाघिन के पास सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है, कि इन प्रक्रियाओं के बीच बाघिन मां को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि कोई दूसरा नर बाघ अथवा अन्य मांसाहारी जानवर उसके शावकों को नुकसान न पहुंचाये.
तारा को मिला पुजारी का प्यार
अभी कुछ महीने पहले ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को एक बड़ा झटका लगा था. जब छोटा भीम घायल हो गया था और उसे भोपाल के वन विहार में इलाज के लिए भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी. छोटा भीम के गले में तार फंसा हुआ था. जिसको रेस्क्यू किया गया, जिसक बाद उसके गले में गंभीर घाव दिखे. उसे इलाज के लिए भोपाल वनविहार भेजा गया था, हालांकि छोटा भीम नहीं बच पाया और उसकी मौत हो गई.
छोटा भीम की मौत होने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में उसकी टेरिटरी खाली हो गई. उसकी टेरिटरी में अक्सर ही बाघिन तारा को छोटा भीम के साथ ही देखा जाता था. उसकी टेरिटरी खाली होने के बाद वहां पर अपना साम्राज्य बनाने के लिए पुजारी नाम का ताकतवर बाघ और डी-1 जैसे बड़े नर बाघों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई. बाघों के बीच में फाइट होनी भी शुरू हो गई, उस दौरान कई नन्हे शावकों के मरने की भी खबरें आती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद ही तारा बाघिन, ताकतवर बाघ पुजारी के साथ नजर आने लगी.
इसके बाद यह कहा जाने लगा की पुजारी को उसका प्यार मिल गया है. पुजारी की उम्र लगभग 8 साल है. तब से ज्यादातर पुजारी के साथ ही बाघिन तारा नजर आती है.
नेचुरलिस्ट सुनील यादव बताते हैं की "छोटा भीम बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फेमस बाघों में से एक था. पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध था. तारा बाघिन भी इसीलिए पर्यटकों के बीच में काफी फेमस थी, लेकिन जब छोटा भीम चला गया, तो पिछले कुछ समय से पुजारी के साथ तारा नजर आने लगी. अभी पुजारी के साथ तारा नजर आती है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि तारा बाघिन के ये जो शावक हैं, वो पुजारी के हो सकते हैं. अभी भी तारा पुजारी के साथ नजर आती है.
पुजारी बांधवगढ़ का ताकतवर बाघ
बताया जा रहा है कि पुजारी नर बाघ इन दिनों बांधवगढ़ का काफी प्रसिद्ध, ताकतवर और पर्यटकों के बीच ट्रेडिंग बाघ है. इसकी टेरिटरी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खेतौली कोर जोन के ढमढमा कैंप से बनतलैया के बीच है. इसके अलावा ये पनपथा में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है.
बाघों की नर्सरी है बांधवगढ़
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की नर्सरी के लिए भी प्रसिद्ध है. देश दुनिया में अपनी पहचान बन चुका है. बांधवगढ़ के जंगलों में जिस तरह से इन दिनों नन्हे शावकों का आगमन हुआ है. कई बाघिन अपने शावकों के साथ इन दिनों पर्यटकों को नजर आ रही हैं, वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए और पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की नर्सरी बनता जा रहा है. यहां के घने जंगल, पीने का पर्याप्त पानी, रहवास, गुफाएं.
शिकार के लिए पर्याप्त मात्रा में वन्य प्राणी, बाघों के कुनबे को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातारण पैदा करती है. बांधवगढ़ की यही बात इस टाइगर रिजर्व को बाघों का सरताज बनाकर रखी हुई है.