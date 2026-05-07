बांधवगढ़ टाइगर पार्क के ताला में दिखा 'राजा' का दबंग अंदाज, चीतल को जबड़े में दबोचा
गर्मी के अवकाश के कारण बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में सैलानियों को आसानी से हो रहे बाघ के दीदार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 2:44 PM IST
उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यूं ही बाघों का गढ़ नहीं कहा जाता. यहां के बाघों का अंदाज लोगों को अपना दीवाना बना देता है. इन दिनों बांधवगढ़ के बाघ का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. इसमें अपने शिकार के साथ मस्तमौला अंदाज में बाघ सड़क पार करता नजर आ रहा है. दबंग बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.
बाघ के जबड़े में चीतल, सड़क पार की
वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाघ अपने जबड़े में चीतल को दबोच कर जंगल से सड़क पार करते हुए दूसरे जंगल की ओर जा रहा है. बाघ के इस बेखौफ और दबंग अंदाज को देखकर उसके लोग दीवाने हो रहे हैं. यही वजह भी है कि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे को भेज रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
ताला जोन का सीनियर बाघ
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का ये कौन सा और कहां का है बाघ? इस वीडियो को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं "ये वीडियो बजरंग बाघ का है. इस बाघ की टेरिटरी ताला जोन में है और यह ताला जोन का सीनियर बाघ है. इसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल है. 2018 में इसका जन्म हुआ था और ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फेमस बाघ भीम और दर्राह बाघिन की संतान है."
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बांधवगढ़ में क्यों फेमस है बजरंग बाघ
यूं तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कई ऐसे बाघ हैं जिनकी खास पहचान हैं. कई बाघ पर्यटकों के बीच फेमस है, लेकिन ताला जोन के बजरंग बाघ की एक अलग ही दीवानगी है. इसे ताला जोन का राजा कहा जाता है. इसे देखने के लिए पर्यटकों का इस जोन में काफी हुजूम भी उमड़ता है. बजरंग बाघ की साइटिंग के लिए पर्यटक घंटों इंतजार करते हैं, एक बार उसे जरूर देखने की कोशिश करते हैं. बजरंग बाघ भी पर्यटक फ्रेंडली है. बजरंग बाघ भी अपने फैंस को मायूस नहीं करता. वह पर्यटकों को अक्सर दिख जाता है.