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बांधवगढ़ टाइगर पार्क के ताला में दिखा 'राजा' का दबंग अंदाज, चीतल को जबड़े में दबोचा

बांधवगढ़ में बजरंग बाघ ने किया चीतल का शिकार ( ETV BHARAT )