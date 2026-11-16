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आधी रात सड़क पर बेफ्रिकी से टहलते दिखे जंगल के राजा, बाघ की मदमस्त चाल का बनाया वीडियो

आधी रात को सड़क पर बेफ्रिकी से टहलते दिखा जंगल का राजा ( ETV Bharat )

उमरिया: विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौजूदगी एक बार फिर रोमांचक नजारे के रूप में सामने आई है. ताला-मानपुर मार्ग में रविवार की रात के समय बाघ सड़क पार करते दिखाई दिया. जंगल के बीच से निकलकर सड़क पर पहुंचे बाघ का वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है और वन्य जीव प्रेमियों के भी चर्चा का विषय बना हुआ है.