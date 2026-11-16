आधी रात सड़क पर बेफ्रिकी से टहलते दिखे जंगल के राजा, बाघ की मदमस्त चाल का बनाया वीडियो
उमरिया में ताला-मानपुर मार्ग में रविवार रात सड़क पर आराम से चलते नजर आया बाघ, राहगीरों ने वीडियो बना सोशल मीडिया पर डाला. रिपोर्ट-तपस गुप्ता
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:52 PM IST
उमरिया: विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौजूदगी एक बार फिर रोमांचक नजारे के रूप में सामने आई है. ताला-मानपुर मार्ग में रविवार की रात के समय बाघ सड़क पार करते दिखाई दिया. जंगल के बीच से निकलकर सड़क पर पहुंचे बाघ का वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है और वन्य जीव प्रेमियों के भी चर्चा का विषय बना हुआ है.
बेफ्रिकी से सड़क पर जाता दिखा बाघ
वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे और सुनसान सड़क के बीच बाघ सड़क पार कर रहा है. इसकी चाल और बेफिक्र अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है, मानो जंगल के इस राजा के लिए यह रास्ता रोजमर्रा का आवागमन हो. सड़क पर कुछ पल के लिए बाघ की मौजूदगी ने पूरे दृश्य को बेहद रोमांचक बना दिया. खास बात यह है की वीडियो में दिखाई देने वाला बाघ वयस्क नर बताया जा रहा है.
इस वीडियो को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने पुष्टि करते हुए बताया कि "यह वीडियो ताला-मानपुर रोड का है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि वीडियो में दिखाई देने वाला बाघ एडल्ट मेल यानी वयस्क नर है."
पर्यटकों में खास बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
दरअसल, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिए देश दुनिया में विशेष पहचान रखता है. यहां के जंगलों में बाघों की अच्छी संख्या होने के कारण कई बार पर्यटकों और स्थानीय लोगों को उनके दीदार हो जाते हैं. ताला और मानपुर क्षेत्र के बीच से गुजरने वाले मार्ग विभिन्न जीवों के प्राकृतिक आवागमन वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है. ऐसे में रात के समय बाघों का सड़क पार करना जंगल के स्वाभाविक व्यवहार का हिस्सा है.
बाघ य वन्यजीव दिखने पर सुरक्षा जरूरी
हालांकि इस तरह के नजारे जितने रोमांचक होते हैं उतने ही सावधानी की भी मांग करते हैं. वन्य जीवों के बीच से गुजरने वाले मार्गों पर वाहन चालकों की गति नियंत्रित रखना चाहिए. बाघ दिखाई देने पर वहां रुक कर सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है. बाघों के करीब जाने उनका पीछा करने या उन्हें परेशान करने से बचना चाहिए.