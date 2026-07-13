ETV Bharat / state

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्पेशल डॉग्स बनेंगे और स्पेशल, अब अपराधियों की खैर नहीं

मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में डॉग्स की स्टेट लेवल रिफ्रेशर ट्रेनिंग, 16 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक चलेगा प्रशिक्षण.

Bandhavgarh Training special dogs
बांधवगढ़ में डॉग्स की स्टेट लेवल रिफ्रेशर ट्रेनिंग (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यूं तो बाघ हाथी जैसे अलग-अलग वन्य प्राणियों के लिए अपनी खास पहचान रखता है, लेकिन अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश वन विभाग के सभी डॉग्स की स्टेट लेवल रिफ्रेशर ट्रेनिंग होने जा रही है. इसमें वन विभाग के प्रदेश के सभी ट्रेंड डॉग्स शामिल होंगे और एक ही जगह उनका जमावड़ा लगेगा जो डॉग्स अपराधियों को पकड़ने में हर वक्त मदद करते हैं अब उन्हें वक्त के हिसाब से और अपडेट किया जाएगा.

बांधवगढ़ में स्पेशल डॉग्स की ट्रेनिंग

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "वन्यजीव अपराधों की रोकथाम एवं वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश वन विभाग 16 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक वन विद्यालय, ताला (बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व) में मध्य प्रदेश के श्वान दलों का सात दिवसीय राज्य स्तरीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग एवं वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. यह प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाला सातवां सलाना ट्रेनिंग एवं समीक्षा कार्यक्रम है."

BANDHAVGARH TRAINING SPECIAL DOGS
डॉग्स का 16 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक चलेगा प्रशिक्षण (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

कितने और कहां के डॉग्स लेंगे हिस्सा

इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रदेश के विभिन्न वन वृत्तों एवं संरक्षित क्षेत्रों से टोटल 13 श्वान दल भाग लेंगे. इनमें माधव, सतपुड़ा, वीरांगना दुर्गावती, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय टाइगर रिजर्व, गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य सहित रीवा, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट से संचालित श्वान दल शामिल होंगे.

कैसे होगी ट्रेनिंग ?

क्षेत्र संचालक बताते हैं कि सात दिवसीय प्रशिक्षण को दो बैच में आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्वान दलों की कार्य करने की क्षमता को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अपडेट किया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान सभी श्वानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक श्वान दल अपने कार्य अनुभव एवं उपलब्धियों पर विस्तार से बताएगा भी.

इसके अतिरिक्त वन्यजीव अपराधों की जांच एवं आरोपियों की धरपकड़ से संबंधित मॉक ड्रिल, ट्रैकिंग अभ्यास, सेंट डिस्क्रिमिनेशन, सूटकेस सर्च, ऑबीडियंस ड्रिल सहित विभिन्न व्यावहारिक अभ्यास आयोजित किए जाएंगे. कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अपने प्रशिक्षित श्वानों के साथ विशेष प्रदर्शन भी किए जाएंगे.

एमपी वन विभाग में कब हुई स्वान दलों की स्थापना

मध्य प्रदेश वन विभाग में श्वान दलों की स्थापना अगस्त 2010 में की गई थी. इस महत्वपूर्ण पहल में TRAFFIC, सीमा सुरक्षा बल (BSF), टेकनपुर तथा मध्य प्रदेश पुलिस का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है. वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों में 18 श्वान दल सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. इनका संचालन सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी के मार्गदर्शन में किया जाता है, जबकि प्रत्येक श्वान दल का प्रभारी वन क्षेत्रपाल स्तर का अधिकारी होता है और श्वानों का प्रशिक्षण एवं संचालन वनरक्षक एवं वनपाल द्वारा किया जाता है.

BANDHAVGARH DOGS REFRESHER TRAINING
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्पेशल डॉग्स बनेंगे और स्पेशल (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

अपराधियों को पकड़ने में अहम रोल

वर्तमान समय में वन्यजीव अपराध संगठित अपराधों का स्वरूप ले चुके हैं. ऐसे अपराधों की जांच, आरोपियों का पीछा करना, वन्यजीवों के अवशेष, ट्रॉफी एवं अन्य साक्ष्यों की खोज में श्वान दल अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रदेश के श्वान दल अब तक 185 से अधिक वन्यजीव अपराधों की सफल जांच में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर चुके हैं और 570 से अधिक वन्यजीव अपराधियों की गिरफ्तारी में उनकी अहम भूमिका रही है.

ट्रेनिंग प्रोग्राम में कौन-कौन होगा शामिल

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ वन अधिकारी, विशेषज्ञ प्रशिक्षक एवं मास्टर ट्रेनर्स श्वान दलों को नवीनतम तकनीकों, अपराध अनुसंधान की आधुनिक कार्यप्रणालियों और व्यावहारिक प्रशिक्षण से अवगत कराएंगे. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध मध्य प्रदेश वन विभाग की जांच एवं प्रवर्तन क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेगा.

ये भी पढ़ें:

इस सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन एवं तकनीकी मार्गदर्शन राजा खरे, प्रभारी अधिकारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, क्षेत्रीय इकाई जबलपुर के निर्देशन में किया जाएगा. प्रशिक्षण में जसवंत बर्मन, भूतपूर्व बीएसएफ अधिकारी एवं डॉग इंस्ट्रक्टर, जबलपुर कैलाश चरार, वनरक्षक एवं वरिष्ठ डॉग हैंडलर, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, क्षेत्रीय इकाई जबलपुर मास्टर ट्रेनर के रूप में श्वान दलों को आधुनिक ट्रैकिंग, अपराध अनुसंधान, सेंट डिटेक्शन एवं अन्य विशेष कौशलों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे.

BANDHAVGARH TIGER RESERVE
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

ट्रेनिंग की तैयारियों की समीक्षा

कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से क्षेत्र संचालक कार्यालय, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय ने की. बैठक में उप संचालक योहान कटारा, राजा खरे, प्रभारी अधिकारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, क्षेत्रीय इकाई जबलपुर, जसवंत बर्मन, भूतपूर्व बीएसएफ डॉग इंस्ट्रक्टर, जबलपुर कैलाश चरार, वनरक्षक एवं वरिष्ठ डॉग हैंडलर, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, क्षेत्रीय इकाई जबलपुर, उप वनमंडलाधिकारी पनपथा तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के समस्त संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे.

TAGGED:

BANDHAVGARH TIGER RESERVE
DOGS STATE LEVEL REFRESHER TRAINING
BANDHAVGARH TRAINING SPECIAL DOGS
UMARIA NEWS
BANDHAVGARH DOGS REFRESHER TRAINING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.