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बांधवगढ़ के सुपरस्टार बजरंग का शाही अंदाज, कभी शिकार कभी सैर...नदी में चिल करते दिखा

बजरंग का बिंदास अंदाज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध नर बाघ बजरंग 7 जून को पर्यटकों को एक अलग ही अंदाज में दिखा. जिसने पर्यटकों के दिन को यादगार और रोमांच से भरा बना दिया और एक अलग ही वन्यजीव अनुभव प्रदान किया. बताया जा रहा है कि बजरंग बाघ 7 जून रविवार को चरणगंगा नदी के पानी में आराम करता नजर आया. गर्मी के इस मौसम में नदी के बीचों-बीच आराम फरमाते बाघ को देखने का मौका काफी संख्या में पर्यटकों को मिला.

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अपने बिंदास बाघों के लिए खास पहचान रखता है, यहां के बाघ अपने रॉयल स्टाइल से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों बजरंग बाघ का जलवा बरकरार है. बजरंग बाघ के अलग-अलग अंदाज पर्यटकों को लुभा रहे हैं, कभी यह बाघ शिकार करते हुए नजर आता है, तो कभी प्रचंड गर्मी के बीच पानी में चहल कदमी करते नजर आता है. कभी सड़कों पर राजा की तरह चलते नजर आ रहा है.

गर्मियों की छुट्टियों में पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों ने इस अद्भुत नज़ारे को कैमरे में कैद किया और अपने इस ट्रिप को यादगार बनाया. बताया जा रहा है कि लगभग दोपहर तक बजरंग बाघ वहीं बना रहा और इस दौरान पर्यटकों ने उसके प्राकृतिक व्यवहार का शांतिपूर्वक आनंद लिया. खास बात ये रही कि सभी पर्यटक वाहन निर्धारित नियमों का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से चलते रहे. कहीं भी अनावश्यक शोर-शराबा या हड़बड़ी नहीं हुई, जिससे बाघ पूरी तरह सहज और स्वाभाविक अवस्था में बना रहा.

आराम करता नजर आया बाघ बजरंग (umaria Bandhavgarh Tiger Reserve)

फिर भी पर्यटकों की भारी तादात को देखते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी ताला, वन परिक्षेत्र अधिकारी पर्यटन तथा अधीनस्थ स्टाफ पर्यटन जोन वाहनों की मॉनिटर भी करते रहे. दोपहर के समय बजरंग बाघ पानी से बाहर निकला और अपनी विशिष्ट राजसी चाल में सड़क पार करते हुए अपने सामान्य विचरण क्षेत्र की ओर बढ़ गया.

सड़क पर टहलते दिखा बाघ (umaria Bandhavgarh Tiger Reserve)

क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि, ''इस तरह के वाकये इस बात का अच्छा उदाहरण हैं कि जब वन्यजीव संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन साथ-साथ चलते हैं, तब पर्यटकों को भी प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को देखने का अवसर मिलता है. वन्यजीव भी बिना किसी व्यवधान के अपने प्राकृतिक व्यवहार को जारी रख पाते हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन, पर्यटकों, वाहन चालकों और सभी गाइड्स से लगातार सहयोग की अपेक्षा करता है.''