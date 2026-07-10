बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिला कंकाल, बाघ का होने की आशंका, डॉग स्क्वाड ने किया सर्च
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्यप्राणी का मिला कंकाल, साक्ष्य संकलन के बाद NTCA के प्रोटोकॉल के तहत कंकाल का दाह संस्कार किया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 11:31 PM IST
उमरिया: उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किसी जानवर के कंकाल मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया. तुरंत स्पॉट पर आला अधिकारी पहुंचे गये. साथ ही डॉग स्क्वाड को भी लाया गया. शुरुआती जांच के बाद प्रथम दृष्टया बाघ का कंकाल होने की आशंका जताई गई है.
बांधवगढ़ में मिला कंकाल
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ताला परिक्षेत्र अंतर्गत बीट मझखेता में मानसूनी गश्ती के दौरान दुर्गम स्थल पर एक मांसाहारी वन्यप्राणी के कंकाल मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद शीघ्र ही मौके पर क्षेत्र संचालक, उप संचालक, वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए. डॉग स्क्वाड से भी सर्च कराया गया और मेटल डिटेक्टर से भी कंकाल की जांच की गई.
किस वन्यप्राणी का था कंकाल
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी ने निरीक्षण के बाद प्रथम दृष्टया बाघ का कंकाल होने की संभावना व्यक्त की है. बाद में 10 जून दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं मानक प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी, BTR और सहायक पशु चिकित्सक के माध्यम से कंकाल का विधिवत परीक्षण किया गया. वन्यप्राणी की प्रजाति एवं लिंग की पुष्टि के लिए आवश्यक सैंपल एकत्र किए गए हैं. दस्तावेजीकरण एवं साक्ष्य संकलन के बाद कंकाल का दाह संस्कार किया गया."
बांधवगढ़ में चल रही मानसून गश्ती
बता दें कि मानसून सीजन में 1 जुलाई से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पर्यटन पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जो की 30 सितंबर तक बंद रहता है. इस दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों और जंगल की सुरक्षा को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और अलर्ट मोड पर काम कर रहा है. मलतब टाइगर रिजर्व में एक जुलाई से मानसून गश्ती चल रही है और उसी के दौरान वन्य प्राणी का कंकाल मिला है.
ये भी पढ़ें:
- कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघ की मौत, पिछले 19 दिनों से चल रहा था इलाज
- उमरिया के जंगल में मिला बाघिन का सड़ा-गला शव, करंट लगने से मौत की आशंका
कोर जोन में पर्यटन पूरी तरह से बंद रहता है, ऐसे में आगामी तीन माह तक मानसून गश्ती चलती है जिसमें बांधवगढ़ में 900 से अधिक सुरक्षाकर्मी, 175 कैंप में रात बिता कर 300 संवेदनशील पॉइंट में गश्ती कर रहे हैं.
टाइगर रिजर्व के सभी 9 रेंज जिसमें 6 कोर जोन और तीन बफर जोन शामिल हैं, इसमें मानसून गस्ती शुरू हो चुकी है. ये गश्ती बरसात के दौरान जंगल के अंदर वन एवं वन्य जीव के विरुद्ध होने वाली अवैध गतिविधियों के रोकने के लिए होती है. इस बार हर रेंज में गश्त के लिए टोटल 600 रूट तैयार किए गए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा रेखाओं पर नियमित पैदल गश्ती भी होगी. दुर्गम क्षेत्रों के लिए हाथी और ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है.