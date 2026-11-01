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ठंड की दस्तक से बदला बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी का टिकट टाइम, जानें नया टाइम टेबल

बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी का टिकट टाइम बदला ( Source: Bandhavgarh Tiger Reserve )

उमरिया: विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ठंड के बढ़ते असर के बीच पर्यटन व्यवस्था में बदलाव किया गया है. सफारी के लिए टिकट निर्धारण और आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से ताला गेट स्थित टिकट काउंटर की शाम की समय सारिणी में आंशिक संशोधन किया गया है. अब सुबह की सफारी के लिए एक दिन पहले होने वाली टिकट संबंधी प्रक्रिया के लिए काउंटर शाम 6:00 बजे से रात 7:30 बजे तक खुला रहेगा. पहले काउंटर खुलने का समय 6:30 बजे से 7:45 बजे तक निर्धारित था.

समय में किए गए इस बदलाव को मौसम के मिजाज से जोड़कर देखा जा रहा है. सर्दियों में बांधवगढ़ के जंगलों और आसपास के इलाकों में तापमान काफी नीचे चला जाता है. कई बार पारा एक डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से सुबह की सफारी पर्यटकों के लिए रोमांच के साथ चुनौती भी बन जाती है. ऐसे में टिकट सत्यापन जिप्सी और गाइड आवंटन जैसी जरूरी प्रक्रियाओं के लिए समय का समुचित निर्धारण महत्वपूर्ण हो जाता है.