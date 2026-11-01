ठंड की दस्तक से बदला बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी का टिकट टाइम, जानें नया टाइम टेबल
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला गेट टिकट काउंटर की बदली टाइमिंग, अब शाम 6 बजे से रात 7:30 बजे तक खुलेगा. रिपोर्ट तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:42 PM IST
उमरिया: विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ठंड के बढ़ते असर के बीच पर्यटन व्यवस्था में बदलाव किया गया है. सफारी के लिए टिकट निर्धारण और आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से ताला गेट स्थित टिकट काउंटर की शाम की समय सारिणी में आंशिक संशोधन किया गया है. अब सुबह की सफारी के लिए एक दिन पहले होने वाली टिकट संबंधी प्रक्रिया के लिए काउंटर शाम 6:00 बजे से रात 7:30 बजे तक खुला रहेगा. पहले काउंटर खुलने का समय 6:30 बजे से 7:45 बजे तक निर्धारित था.
समय में किए गए इस बदलाव को मौसम के मिजाज से जोड़कर देखा जा रहा है. सर्दियों में बांधवगढ़ के जंगलों और आसपास के इलाकों में तापमान काफी नीचे चला जाता है. कई बार पारा एक डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से सुबह की सफारी पर्यटकों के लिए रोमांच के साथ चुनौती भी बन जाती है. ऐसे में टिकट सत्यापन जिप्सी और गाइड आवंटन जैसी जरूरी प्रक्रियाओं के लिए समय का समुचित निर्धारण महत्वपूर्ण हो जाता है.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय ने बताया कि "कोर और बफर जोन में सफारी से पहले पर्यटकों के टिकट का अंतिम निर्धारण सत्यापन तथा जिप्सी और गाइड का आवंटन ताला गेट स्थित टिकट काउंटर से किया जाता है. पर्यटक सफारी से एक दिन पहले यहां पहुंच कर टिकट संबंधी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करते हैं. संशोधित व्यवस्था की तहत काउंटर की शाम की पारी 6:00 बजे से 7:30 बजे तक संचालित होगी."
टिकट काउंटर की टाइमिंग
टिकट काउंटर दिन में तीन अलग-अलग समय पर खुलता है. सुबह की परी सुबह 5:15 से 7:30 तक दोपहर की परी 1.30 से 4 बजे तक और शाम की पारी 6 से 7:30 बजे तक निर्धारित है. इन समयावधियों में संबंधित सफारी पारी के वाहनों के लिए अंतिम अनुमति पत्र जारी करने सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाती है.
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बांधवगढ़ में सफारी का टिकट कोटा
बांधवगढ़ में सफारी टिकट की व्यवस्था को तीन हिस्सों में समझा जा सकता है. कुल टिकटों में से 80% टिकट 3 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आरक्षित हो जाती है. शेष 20% टिकटों में 10% एक दिन पहले उपलब्ध कराई जाती है, जबकि बाकी 10% फील्ड डायरेक्टर के कोटे में आती है.
टिकट निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी इसी व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाती है. निर्धारित समय से पहले रद्द होने वाले टिकटों का दोबारा आवंटन किया जाता है जबकि सफारी से 24 घंटे पहले निरस्त होने वाले टिकट फील्ड डायरेक्टर के कोटे में स्थानांतरित हो जाते हैं. इसके आवंटन की प्रक्रिया दोपहर में टिकट काउंटर के माध्यम से की जा सकती है.