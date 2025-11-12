ETV Bharat / state

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रिफ्रेशर कोर्स, अधिकारियों ने सीखे वन्यजीव संरक्षण के नियम

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्य जीव प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन, 22 अधिकारी कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग.

UMARIA WILDLIFE REFRESHER COURSE
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन (ETV Bharat)
Published : November 12, 2025 at 8:15 AM IST

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों तरह-तरह के ट्रेनिंग सेशन के आयोजन किये जा रहे हैं, इसी के तहत जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला में वन्य जीव प्रबंधन विषय पर तीन दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन जारी है, इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में तीन वन वृत्त के सिलेक्टेड अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए हैं. आयोजन 10 नवंबर से शुरु हुआ जो बुधवार 12 नवंबर तक चलेगा.

वन्य जीव प्रबंधन पर रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला में चल रहे इस रिफ्रेशर कोर्स को लेकर टाइगर रिजर्व के संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "इस ट्रेनिंग का मुख्य मकसद अलग-अलग वन वृत्त के वन मंडलों से आए राज्य वन सेवा के अधिकारियों और वनरक्षक स्तर के अमले को वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन के नियम, नए नवीनतम बदलाव और पहलुओं से रूबरू कराया जा सके."

WILDLIFE MANAGEMENT TRAINING
वन्य जीव प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन (ETV Bharat)

22 कर्मचारी और अधिकारियों ने लिया हिस्सा

इस रिफ्रेशर कोर्स में रीवा, शहडोल और भोपाल के टोटल 22 अधिकारी कर्मचारियों ने एक संगम के रूप में हिस्सा लेकर ट्रेनिंग प्राप्त की. इस रिफ्रेशर कोर्स में भोपाल, रीवा और शहडोल वनवृत्त में कार्यरत अधिकारियों और वन कर्मियों के लिए वन्य प्राणी संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला. इसके अलावा नई जानकारियां हासिल करने और नवीन प्रबंधन तकनीक को लेकर ट्रेनिंग दी गई.

वन्यजीव प्रबंधन पर चर्चा

ट्रेनिंग के दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने कहा कि "वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों और अनुकूल प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए." कार्यक्रम के दूसरे दिन दूर-दूर से ट्रेनिंग लेने आये कर्मचारियों और अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण कराया गया और वन्य प्राणी प्रबंधन को व्यावहारिक और तकनीकी पहलुओं से भी अवगत कराया गया.

इसके अलावा जितने भी कर्मचारी और अधिकारी ट्रेनिंग लेने पहुंचे हैं उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किये. इस ट्रेनिंग सेशन में वन्य प्राणी, रहवास प्रबंधन, वन्य प्राणी संरक्षण और वन्य जीव गणना की तकनीकी पहलू, रेस्क्यू ऑपरेशन और वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों की किस तरह से सहभागिता हो सकती है, ऐसे अहम विषयों पर विशेष सत्र भी आयोजित किए गए.

