रात के अंधियारे में दिखने वाला दिन के उजाले में दिखा, बांधवगढ़ की झाड़ियां में पैंगोलिन की धमक
बांधवगढ़ की झाड़ियां में दिखा दुर्लभ पैंगोलिन, पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया अनोखा वन्यजीव. रिपोर्ट तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:27 PM IST
उमरिया: विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में वन्य जीव के दीदार के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों को कई बार ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं जो लंबे समय तक उनकी यादों में बने रहते हैं. ऐसा ही एक रोमांचक अनुभव उस समय सामने आया जब सफारी के दौरान पर्यटकों को जंगल की झाड़ियां के बीच दुर्लभ पैंगोलिन विचरण करता हुए दिखाई दिया. आमतौर पर कम नजर आने वाले इस वन्यजीव को अपने प्राकृतिक रहवास में देखकर पर्यटक उत्साहित हो उठे.
जानकारी के अनुसार मैहर निवासी पर्यटक अंकुल त्रिपाठी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में सफारी के लिए पहुंचे थे इसी दौरान उनकी नजर झाड़ियां के बीच जमीन पर चलते एक अनोखे वन्य जीव पर पड़ी. करीब से देखने पर पहचान पैंगोलिन के रूप में हुई. पर्यटकों ने उसे कुछ समय तक अपने प्राकृतिक वातावरण में विचरण करते देखा. इस दुर्लभ वन्य जीव के दिखाई देने की पुष्टि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने भी की है. बताया जा रहा है कि सफारी के दौरान काफी समय बाद पर्यटकों को पैंगोलिन नजर आया है.
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पैंगोलिन की क्या है खासियत ?
पैंगोलिन अपनी अनोखी शारीरिक बनावट और व्यवहार के कारण दूसरे वन्यजीवों से अलग पहचान रखता है. इसके पूरे शरीर पर कठोर केराटिन के शल्क होते हैं जो किसी प्राकृतिक कवच की तरह इसकी रक्षा करते हैं. खतरा महसूस होने पर यह अपने शरीर को पूरी तरह समेटकर गेंद जैसी आकृति बना लेता है यही इसकी सबसे खास पहचान है. शिकारी जानवरों से बचाव के लिए प्रकृति ने इसे यह विशेष क्षमता दी है.
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पैंगोलिन चीटियां और दीमक को खाकर जीवन यापन करता है
पैंगोलिन मुख्य रूप से चीटियां और दीमकों को खाकर अपना जीवन यापन करता है. इसकी लंबी और चिपचिपी जीभ भोजन जुटाने में मदद करती है. यह अपने मजबूत पंजों से दीमकों और चींटियों के लिए बिल खोदता है और फिर जीभ की सहायता से उन्हें खाता है. इसकी नजर अपेक्षाकृत कमजोर होती है लेकिन सूंघने की क्षमता काफी विकसित होती है जिसके सहारे यह भोजन तलाशता है. यह समानतः रात्रिचर वन्य जीव है इसीलिए दिन के समय इसका दिखाई देना अपेक्षाकृत दुर्लभ माना जाता है.