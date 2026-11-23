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रात के अंधियारे में दिखने वाला दिन के उजाले में दिखा, बांधवगढ़ की झाड़ियां में पैंगोलिन की धमक

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में दिखा पैंगोलिन ( Source: BANDHAVGARH TIGER RESERVE )

उमरिया: विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में वन्य जीव के दीदार के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों को कई बार ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं जो लंबे समय तक उनकी यादों में बने रहते हैं. ऐसा ही एक रोमांचक अनुभव उस समय सामने आया जब सफारी के दौरान पर्यटकों को जंगल की झाड़ियां के बीच दुर्लभ पैंगोलिन विचरण करता हुए दिखाई दिया. आमतौर पर कम नजर आने वाले इस वन्यजीव को अपने प्राकृतिक रहवास में देखकर पर्यटक उत्साहित हो उठे.

जानकारी के अनुसार मैहर निवासी पर्यटक अंकुल त्रिपाठी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में सफारी के लिए पहुंचे थे इसी दौरान उनकी नजर झाड़ियां के बीच जमीन पर चलते एक अनोखे वन्य जीव पर पड़ी. करीब से देखने पर पहचान पैंगोलिन के रूप में हुई. पर्यटकों ने उसे कुछ समय तक अपने प्राकृतिक वातावरण में विचरण करते देखा. इस दुर्लभ वन्य जीव के दिखाई देने की पुष्टि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने भी की है. बताया जा रहा है कि सफारी के दौरान काफी समय बाद पर्यटकों को पैंगोलिन नजर आया है.