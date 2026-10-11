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रेडियो कॉलर वाले जंगली हाथी की जान पर बन आई, बांधवगढ़ में रेस्क्यू के बाद इलाज

रेडियो कॉलर वाले जंगली हाथी का रेस्क्यू ( Source: Bandhavgarh Tiger Reserve )

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रेडियो कॉलर के जरिए निगरानी किए जा रहे जंगली हाथी कॉलर नंबर तीन का रविवार को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया. करीब एक साल से रेडियो कॉलर पहने इस हाथी की गर्दन का शारीरिक आकार बढ़ने के कारण कॉलर कस गया था जिससे घाव बन गया था. रेस्क्यू के दौरान कॉलर हटाने के साथ वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी ने घाव की ड्रेसिंग की. अब हाथी को कल्लवाह रेंज में बनाए गए अस्थाई निगरानी क्षेत्र में रखा जाएगा.

रेडियो कॉलर वाले जंगली हाथी का रेस्क्यू