रेडियो कॉलर वाले जंगली हाथी की जान पर बन आई, बांधवगढ़ में रेस्क्यू के बाद इलाज
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रेडियो कॉलर वाले जंगली हाथी का रेस्क्यू, गर्दन का शारीरिक आकार बढ़ने पर कॉलर कस गया था. रिपोर्ट तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 9:39 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रेडियो कॉलर के जरिए निगरानी किए जा रहे जंगली हाथी कॉलर नंबर तीन का रविवार को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया. करीब एक साल से रेडियो कॉलर पहने इस हाथी की गर्दन का शारीरिक आकार बढ़ने के कारण कॉलर कस गया था जिससे घाव बन गया था. रेस्क्यू के दौरान कॉलर हटाने के साथ वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी ने घाव की ड्रेसिंग की. अब हाथी को कल्लवाह रेंज में बनाए गए अस्थाई निगरानी क्षेत्र में रखा जाएगा.
रेडियो कॉलर वाले जंगली हाथी का रेस्क्यू
वन विभाग ने बताया कि नर हाथी को कान्हा टाइगर रिजर्व में रेडियो कॉलर पहनाने के बाद पिछले वर्ष 9 सितंबर को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था. इसके बाद वह करीब एक साल तक विभिन्न परिक्षेत्रों में विचरण करता रहा. 2 अक्टूबर 2026 को हाथी चंदिया परिक्षेत्र के मझगवां गांव बीट में पहुंचा जहां ग्रामीण आबादी नजदीक होने के कारण उसके बार-बार गांव की ओर जाने की स्थिति बन रही थी. इससे ग्रामीण और हाथी दोनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी.
गर्दन का शारीरिक आकार बढ़ने के कारण कॉलर कस गया था
11 अक्टूबर को चंदिया परिक्षेत्र के आरएफ- 11 कंपार्टमेंट स्थित मझगवां बीट में रेस्क्यू अभियान चलाया गया जिसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय, वन रक्षक शहडोल, वन मंडल अधिकारी उमरिया उपसंचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित 80 से अधिक अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे. तीन वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारियों और रेस्क्यू टीम ने भी अभियान में भाग लिया. सक्षम अधिकारी की अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कार्रवाई पूरी की गई.
लगातार 1 साल तक रेडियो कॉलर पहने रहने और हाथी की शारीरिक अवस्था में वृद्धि होने के कारण कॉलर में कसाव आ गया था. रेस्क्यू के दौरान कॉलर हटाया गया और गर्दन पर बने घाव की ड्रेसिंग की गई. वन विभाग के सामने हाथी को सुरक्षित रखने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित अप्रिय स्थिति को रोकने की चुनौती भी थी.
ये भी पढ़ें:
- बांधवगढ़ से भागा जंगली हाथी, 5 दिन में तय किया 100 किमी का सफर, वन विभाग की नींद उड़ी
- छत्तीसगढ़ से शहडोल पहुंचा हाथी, मुनादी कराकर लोगों को किया जा रहा अलर्ट
रेस्क्यू के बाद हाथी के परिवहन की प्रक्रिया शुरू की गई. परिवहन पूरा होने पर उसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कल्लवाह रेंज में निर्मित अस्थाई निगरानी क्षेत्र में रखा जाएगा जहां उसकी स्थिति पर नजर रखी जाएगी. इसके बाद वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहायक ने बताया कि " जंगली हाथी कॉलर नंबर तीन का निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बाद सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है. लंबे समय तक कॉलर लगे रहने और हाथी की शारीरिक अवस्था में वृद्धि के कारण कॉलर में कसाव आ गया था. रेस्क्यू के दौरान कॉलर हटाकर घाव की ड्रेसिंग की गई है. हाथी को परिवहन के बाद कल्लवाह रेंज के अस्थाई निगरानी क्षेत्र में रखा जाएगा.