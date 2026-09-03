बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का श्रीराम जानकी मंदिर, केवल जन्माष्टमी पर खुलते हैं पट
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां. कान्हा के रूप में पूजे जाते हैं श्रीराम. श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 4:20 PM IST
उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जन्माष्टमी की परंपरा कुछ अलग और बेहद अनोखी है. यहां बाघों के साम्राज्य के बीच पहाड़ की चोटी पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने श्री राम जानकी मंदिर में भगवान श्री राम को कान्हा और माता सीता को राधा रानी के रूप में पूजने की परंपरा है.
ताला गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ पर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन किला (बंधवाधीश मंदिर) मौजूद है. मंदिर का पट आम दिनों में श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं और वर्ष में केवल एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खोले जाते हैं. इस दिन यहां विशेष पूजा अर्चना के साथ मेले का भी आयोजन होता है.
महाराजा मार्तंड सिंह की शर्त का पालन
जंगल के बीच स्थित इस धार्मिक स्थल तक पहुंचना रोमांचित और आस्था का अनूठा अनुभव होता है. बहादुर सिंह बघेल ने बताया "बांधवगढ़ में कभी बघेल राजाओं का शासन था. यहां से अपने राज्य का विस्तार किए और बाद में तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने मध्य प्रदेश शासन को टाइगर रिजर्व के लिए बांधवगढ़ का क्षेत्र दान किया."
महाराजा मार्तंड सिंह ने सरकार के सामने महत्वपूर्ण शर्त रखी. बांधवगढ़ किले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लगने वाले पारंपरिक मिले और धार्मिक आयोजन को बंद नहीं किया जाएगा. इसी परंपरा के कारण वर्ष में एक दिन जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं को किले के भीतर स्थित मंदिर तक पहुंचाने की अनुमति मिलती है.
श्रीराम ने लक्ष्मण को गिफ्ट किया था किला
वन्य जीव संरक्षण के कड़े नियमों और सामान्य दिनों में प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद इस धार्मिक परंपरा का विशेष महत्व है. 70 के दशक में बांधवगढ़ क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का स्वरूप मिलने के बाद जंगल में लोगों के स्वतंत्र आगमन पर रोक लगी, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सदियों पुराने आस्था से जुड़ी यह परंपरा आज भी जारी है.
बांधवगढ़ किले को लेकर धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं भी रोचक हैं. माना जाता है कि भगवान श्री राम ने वनवास से लौटने के बाद अपने भाई लक्ष्मण को यह किला उपहार में दिया था. इसी कारण इसका नाम बांधवगढ़ पड़ा, जिसका अर्थ भाई का किला.
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बांधवगढ़ रिजर्व प्रबंधन ने जारी की गाइडलाइन
जन्माष्टमी पर जब मंदिर के पट खुलते हैं तो जंगल का यह शांत रहस्यमई इलाका श्रद्धालुओं की मौजूदगी से जीवंत हो उठता है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय संचालक अनुपम सहाय ने बताया "मेले में BTR के करीब 135 अधिकारी कर्मचारी और श्रमिक तैनात रहेंगे. लगभग 29 प्रमुख ड्यूटी पॉइंट बनाए गए हैं. 6 जिप्सी वाहन संवेदनशील स्थान पर तुरंत सहायता के लिए तैनात रहेंगी."
इसके अलावा हाथियों के जरिए भी गश्त की जाएगी. श्रद्धालुओं को केवल ताला में गेट से ही प्रवेश दिया जाएगा और प्रवेश पत्रों की जांच की जाएगी. गेट पर चिकित्सा दल दवाइयां स्ट्रेचर और आपातकालीन सुविधा उपलब्ध रहेंगी. 12 वर्ष से कम बच्चों और 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होगी.