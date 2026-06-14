बांधवगढ़ का पनपथा बन रहा हॉटस्पॉट, दो ग्रामीणों पर बाघ का हमला, शरीरा का आधा हिस्सा गायब
उमरिया में बांधवगढ़ रिजर्व का पनपथा रेंज में लगातार दो ग्रामीणों की मौत, बाघ ने पहले महिला फिर उसके भतीजे को उतारा मौत के घाट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 1:13 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. पिछले दो माह से टाइगर रिजर्व का पनपथा हॉटस्पॉट बना हुआ है. पनपथा रेंज के झलवारा गांव में एक बार फिर से एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत बाघ के हमले से हो गई है. जिसके बाद से ही ग्रामीण खौफ के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं. वहीं वन विभाग लगातार ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की अपील कर रहा है, जिसके लिए बार-बार मुनादी कराई जा रही है, इसके बाद भी ग्रामीण अपनी जान से खेलने से पीछे नहीं हट रहे हैं.
बाघ के हमले से मौत
पनपथा कोर रेंज के झलवारा गांव में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत से एक बार फिर से ग्रामीणों में खौफ है. शनिवार को पुलिस प्रशासन शुक्रवार को बाघ के हमले से मृत हुई महिला फूलबाई जो कि झलवारा के अमरपुर की रहने वाली है, शव परीक्षण के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी चल ही रही थी, कि इसी दौरान वन विभाग की गस्ती में उसके भतीजे कल्याण जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, उसकी लाश मिल गई. जैसे ही ये घटना परिजनों तक पहुंची. पूरा गांव मौके पर पहुंच गया, पुलिस के अनुसार युवक कल्याण सिंह के कमर और छाती के नीचे का अधिकांश हिस्सा गायब था. आंते बाहर आ चुकी थी. शरीर के अवशेष इकट्ठे कर कपड़े की गठरी बनाकर शव का परीक्षण करवाया गया है.
बाघ ने कहां किया हमला
इन दोनों ही घटनाओं में बड़ी बात ये है कि दोनों ही लोग कोर एरिया में घुसे थे. जहां बाघ ने हमला किया है. कोर एरिया में किसी के भी जाने पर पूरी तरह से मनाही है. बताया जा रहा है कि फूलबाई और कल्याण सिंह दोनों कोर एरिया के काफी भीतर घुस गए थे और पनपथा कोर के जंगल में कक्ष क्रमांक 460 में बड़ी झिरिया के पास पहले से ही बाघ का मूवमेंट था. यहां पास में ही नाला भी है, जहां पानी भरा रहता है और अक्सर ही बाघ यहां पानी में प्यास बुझाने आता है. लिहाजा ग्रामीण जैसे ही नाले के पास पहुंचे, बाघ के पास पहुंचते ही बाघ हिंसक हो गया और हमला कर दिया. जिसके बाद दोनों की मौत हुई है.
माना जा रहा है कि शुक्रवार को लापता फूलबाई की तलाश करने गए कल्याण को उसी दिन रात्रि में बाघ ने मौत के घाट उतारा होगा. हालांकि दोनों की बॉडी अलग-अलग दिन मिली है.
हॉट स्पॉट बना है पनपथा
बता दें कि पिछले 2 महीने से ही बांधवगढ़ का पनपथा इलाका हॉटस्पॉट बना हुआ है. एक बार फिर से पनपथा इलाके में ही ये घटना हुई है. हालांकि इस बार पनपथा कोर की घटना है. पिछली बार पनपथा कोर से लगे पनपथा बफर में 24 मई को घर में घुसकर बाघ हमले में महिला की मौत हुई थी. जिसके बाद काफी बवाल मचा था. जिसमें ग्रामीणों ने टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों पर ही हमला बोल दिया था. जिससे सबक लेते हुए इस बार प्रशासन पूरी तरह से सतर्क में है.
पुलिस सतर्क, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
एक साथ लगातार 2 लोगों की मौत की घटना को देखते हुए प्रशासन अब हरकत में आ गया है. पिछली बार की घटना से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है. पनपथा के झलवारा गांव में शनिवार को ही बांधवगढ़ के अधिकारियों के साथ एसडीएम मानपुर तहसीलदार और पुलिस से इंदवार, अमरपुर और मानपुर का अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया था. घटनास्थल से लेकर के मृतक के घर के बीच संवेदनशील अन्य गांव के इलाके में पुलिस बल मुस्तैद कर दी गई थी. शनिवार की देर शाम अंधेरा होने के कारण मृतक का अंतिम संस्कार नहीं हो सका था. आज रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मृतक का दाह संस्कार की जा रही है.
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लोगों को कर रहे सतर्क, करा रहे मुनादी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है और मुनादी करके जानकारी दे रहा है. हादसे के बाद ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से मना किया गया है. वन विभाग बैठक और मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को इसके लिए अलर्ट कर रही है. मुनादी के माध्यम से कहा जा रहा है कि बुजुर्गों महिला और बच्चों को देर रात घर से बाहर जंगल की तरफ ना भेजें, जो भी जंगल में जाते हैं, चाहे फिर वह महुआ फल संग्राहक हों या वन्य उत्पाद संग्राहक हों वो प्रातः काल अंधेरे में ना जाकर दिन में जाए.
एक से अधिक व्यक्तियों के साथ झुंड में जाएं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो कोर जोन है. बाघ बहुल क्षेत्र है, वहां तो बिल्कुल ही न जाएं. वैसे भी कोर क्षेत्र में लोगों के आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है. फिर भी लोग मानते नहीं हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय का कहना है कि "पनपथा कोर रेंज में हाथी के साथ जब पैदल गस्ती चल रही थी, उस दौरान एक युवक का शव शनिवार को मिला है, शव कुदरी बीट में मिला है."