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बाघिन को 3 शावकों के साथ देख ग्रामीणों की खुली रह गई आंखें, गांव के तालाब पर आई थी पीने पानी

सांकेतिक तस्वीर ( Source: Getty Image )

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. शुक्रवार की सुबह मानपुर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर ग्राम लखनौटी में उस समय ग्रामीणों में हलचल मच गई जब गांव के समीप एक तालाब के पास बाघिन अपने तीन शावकों के साथ दिखाई दी. रिहायशी इलाके के इतने करीब बाघिन के कुनबे की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी.

बाघिन और उसके 3 शावकों की मौजूदगी ने बढ़ाई ग्रामीणों की धड़कन