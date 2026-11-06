बाघिन को 3 शावकों के साथ देख ग्रामीणों की खुली रह गई आंखें, गांव के तालाब पर आई थी पीने पानी
उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास लखनौती ग्राम में बाघिन के कुनबे की दस्तक, ग्रामीणों में हलचल. रिपोर्ट तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 4:07 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. शुक्रवार की सुबह मानपुर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर ग्राम लखनौटी में उस समय ग्रामीणों में हलचल मच गई जब गांव के समीप एक तालाब के पास बाघिन अपने तीन शावकों के साथ दिखाई दी. रिहायशी इलाके के इतने करीब बाघिन के कुनबे की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी.
बाघिन और उसके 3 शावकों की मौजूदगी ने बढ़ाई ग्रामीणों की धड़कन
शुक्रवार सुबह कुछ ग्रामीण गांव के पास स्थित मछली तालाब की ओर गए थे. इसी दौरान उनकी नजर बाघिन और उसके तीन शावकों पर पड़ी. अचानक सामने बाघिन को देखकर ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि बाघिन का मूवमेंट स्थानी निवासी दशरथ बैगा, बालक दास और रामबली सिंह के घरों के आसपास भी देखा गया. इसके बाद गांव में भय और उसके शावकों की मौजूदगी की खबर तेजी से फैल गई.
हालांकि, राहत की बात रही कि बाघिन ने किसी मवेशी पर हमला नहीं किया और कुछ समय बाद वह स्वयं जंगल की ओर चली गई. बावजूद इसके आबादी के नजदीक बाघिन के कुनबे की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीण अपने परिवार और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.
इस संबंध में मानपुर रेंजर अंकित सोनी ने बताया कि "फॉरेस्ट क्षेत्र से लगे राजस्व क्षेत्र में एक तालाब स्थित है वहां बाघिन पानी पीने के लिए आई थी और कुछ देर तक तालाब के पास बैठी रही इसके बाद वह स्वयं जंगल की तरफ चली गई. वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है. साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने और बाघिन की मौजूदगी की सूचना तत्काल वन विभाग को देने के लिए कहा गया है."
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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे गांव में बाघों की आवाजाही कोई नई बात नहीं है, लेकिन आबादी के करीब बाघ और तीन शावकों की मौजूदगी को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी है. ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे अकेले तालाब और जंगल की ओर न जाएं. अनावश्यक रूप से वन्यजीवों के करीब पहुंचने या उन्हें देखने के लिए भीड़ न लगाएं.