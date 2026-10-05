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बांधवगढ़ के बाद अब यहां होगा वाइल्ड लाइफ का दीदार, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकार तैयार

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द ही नई पर्यटन सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा उमरिया नगर मुख्यालय के आसपास चिड़ियाघर विकसित किए जाने की घोषणा के बाद अब इसके लिए स्थल चयन की प्रक्रिया शुरु हो गई है. प्रस्तावित चिड़ियाघर के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से करीब 30 किलोमीटर दूर एक स्थल को चिन्हित किया गया है.

बांधवगढ़ विधानसभा के विधायक शिव नारायण सिंह ने चिड़ियाघर के लिए जमीन सुझाई थी, जिसके बाद तहसीलदार दिलीप सोनी ने मौके पर पहुंचकर जमीन का अवलोकन किया. इस दौरान जमीन की भौगोलिक स्थिति और सड़क सहित चिड़ियाघर निर्माण के लिए जरूरी अन्य पहलुओं का परीक्षण किया गया. निरीक्षण के बाद स्थल की उपयोगिता से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है.

तहसीलदार दिलीप सोनी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

पर्यटन गतिविधियों का विस्तार

प्रस्तावित चिड़ियाघर को जिले में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक वन्य जीवों और विशेष रूप से बाघों का दीदार करने पहुंचते हैं. हालांकि, जंगल सफारी के दौरान वन्यजीवों की मौजूदगी पूरी तरह प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है. ऐसे में कई बार पर्यटकों को सफारी के दौरान उम्मीद के मुताबिक वन्यजीव देखने का अवसर नहीं मिल पाता है.

चिड़ियाघर के लिए जमीन की तलाश पूरी (ETV Bharat)

चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए वैकल्पिक आकर्षण का केंद्र

वन्यजीव कम दिखने की स्थिति में प्रस्तावित चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए वैकल्पिक आकर्षण का केंद्र बन सकता है. यह पर्यटकों को निर्धारित व्यवस्था के तहत विभिन्न वन्य जीवों को करीब से देखने और उनके बारे में जानकारी हासिल करने का अवसर मिलने की उम्मीद है. इससे बांधवगढ़ आने वाले पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ने की संभावन है. जिससे जिले के अन्य पर्यटन स्थलों को भी लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है.

प्रस्ताव को शासन के मुहर का इंतजार

स्थल का निरीक्षण और आवश्यक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब प्रस्ताव को शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. शासन की मंजूरी मिलने के बाद चिड़ियाघर निर्माण से संबंध आगामी प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. फिलहाल स्थल चयन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कवायद जारी है.

वही इस संबंध में तहसीलदार दिलीप सोनी ने बताया, "मुख्यमंत्री की पूर्व यात्रा के दौरान विधायक द्वारा उमरिया के चिड़ियाघर एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने की मांग रखी गई थी. इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से स्थल एवं प्रस्ताव को लेकर जानकारी मांगी गई है. इसके बाद विधायक शिव नारायण सिंह के साथ छातन कैंप स्थित आरजी खसरा नंबर 186 की भूमिका निरीक्षण कर मौका मुआयना किया गया. स्थल की उपयोगिता और अन्य सकारात्मक पहलुओं से संबंधित जानकारी जुटाई गई है. निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है."