मिल गई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कॉलर वाली बाघिन, एक जुलाई से थी गायब
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 जुलाई से नहीं मिल रही थी बाघिन की लोकेशन, 12 जुलाई को हाथी की मदद से खोज निकाला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 10:48 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लापता रेडियो कॉलर वाली बाघिन का आखिरकार पता लगा लिया गया है. ये बाघिन 1 जुलाई से गायब हुई थी. जिसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी. 12 जुलाई को कॉलर वाली बाघिन की तलाश खत्म हुई है और वह पूरी तरह से सुरक्षित है.
कॉलर लगी मादा बाघिन को किया गया स्पॉट
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कॉलर लगी मादा बाघिन को रविवार 12 जुलाई को सफलतापूर्वक हाथी के माध्यम से देखा गया है. जिसका फोटो और वीडियो भी लिया गया है. उस बाघिन की जीपीएस/वीएचएफ लोकेशन 1 जुलाई 2026 की दोपहर लगभग 2:00 बजे के बाद से प्राप्त नहीं हो रही थी."
बाघिन की तलाश के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन
लोकेशन न मिलने पर उसी दिन से ही वन परिक्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में 5 सुरक्षा श्रमिकों एवं बीट गार्डों के दल के माध्यम से बाघिन के विचरण क्षेत्र में सघन गश्त एवं खोज अभियान चलाया गया, लेकिन पूरे दिन के प्रयासों के बाद भी बाघिन का पता नहीं चल सका. अगले दिन से खोज अभियान को और अधिक व्यापक बनाते हुए 5-5 सदस्यों की 3 अलग-अलग टीमें गठित की गईं. इन टीमों के माध्यम से विस्तृत क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन संचालित किया गया, लेकिन लगातार बारिश के कारण बाघिन की लोकेशन प्राप्त नहीं हो सकी थी.
ट्रैप कैमरे में भी नहीं हुई ट्रैप
खोज अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 2 प्रशिक्षित हाथियों एवं उनके महावतों की सहायता ली गई. वीएचएफ सर्च के लिए रिसीवर एंटीना की संख्या एक से बढ़ाकर 4 कर दी गई. जिससे रेडियोसिग्नल के आधार पर इसका लोकेशन पता किया जा सके. इस सर्च अभियान में ट्रैप कैमरा को सभी सम्भावित स्थानों पर लगाया गया था. जिससे बाघिन के मूवमेंट को कैप्चर किया जा सके, लेकिन बाघिन कैमरे में कैद नहीं हो सकी. पदचिन्ह को ढूंढने का प्रयास भी किया गया, जो काफी जोखिमपूर्ण होता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.
निडर खोजी दल ने ढूंढ निकाला पदचिन्ह
लगातार हो रही वर्षा के कारण कई बार खोज अभियान बाधित हुआ, फिर भी सभी दलों ने निरंतर प्रयास जारी रखा. लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को सघनता से सर्च किया गया. 12 जुलाई को डॉग स्क्वाड को भी सर्च अभियान में शामिल किया गया. ग्रामीणों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का भी विश्लेषण किया गया. जिसके बाद फाइनली निडर खोजी दल ने सबसे पहले पदचिन्ह को ढूंढ निकाला. पदचिन्ह मिलने के बाद वहां हाथियों के दल को भेजा गया और आज दिनांक 12 जुलाई 2026 को कॉलर वाली मादा बाघिन को उसके होम रेंज में ही सफलतापूर्वक सर्च कर लिया गया है.
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पूरी तरह से सुरक्षित है बाघिन
मादा बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ्य और सुरक्षित है. इसका रेडियो कॉलर पूरी तरह से कार्य करना बंद कर चुका है. रेडियो कॉलर की मदद 10 माह तक सघन मॉनिटरिंग की गई है. अब भविष्य में इस बाघिन के मॉनिटरिंग के लिए भोपाल मुख्यालय के निर्देश का इंतजार हो रहा है.