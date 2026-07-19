बांधवगढ़ में तेंदुए का किया गया रेस्क्यू, घिसा मिला कैनाइन टीथ, अब निगरानी में रहेगा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शारीरिक रूप से कमजोर तेंदुए का रेस्क्यू, उचित उपचार के लिए सुरक्षित स्थान पर रखकर होगी निगरानी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 10:24 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन में भी प्रबंधन पूरी तरह से मुस्तैद है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 19 जुलाई को एक नर तेंदुए का रेस्क्यू किया गया है, पिछले कई दिनों से उसकी निगरानी की जा रही थी और उसके स्वास्थ्य को देखते हुए उसका रेस्क्यू कार्य किया गया है.
बांधवगढ़ में तेंदुए का रेस्क्यू
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी रेंज के रोहनिया बीट के अंतर्गत एक कमजोर नर तेंदुआ पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही थी, लेकिन जब दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो फिर 19 जुलाई को उसका रेस्क्यू करने का फैसला किया गया और सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया."
रेस्क्यू बड़ी सावधानी पूर्वक किया गया और इसके बाद उसके सभी आवश्यक सैंपल लिए गए हैं. तेंदुआ की आयु लगभग 10 साल बताई जा रही है. इस दौरान डॉक्टर तोमर वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया, स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान डॉक्टर तोमर ने बताया कि "तेंदुए का दाहिना केनाइन दांत पूरा तरह से घिसा हुआ है, अन्य केनाइन दांत भी घिसे हुए पाए गए हैं, तेंदुए की शारीरिक स्थिति कमजोर होने के कारण अभी उसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सुरक्षित स्थान पर रखकर उसकी निगरानी की जा रही है और उचित उपचार दिया जा रहा है.
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तेंदुए के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व समेत कई और आला अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे. इस दौरान मगधी वन परिक्षेत्राधिकारी सचिन सिंह ने इस रेस्क्यू कार्य में अहम योगदान दिया.