बांधवगढ़ में गश्त के दौरान मृत मिला तेंदुआ, शरीर पर चोटों के निशान, आपसी संघर्ष की आशंका
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेंदुए की हुई मौत, वन विभाग ने किया अंतिम संस्कार, तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित पाए गए.
रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला
उमरिया: मध्य प्रदेश से आए दिन वन्य प्राणियों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं. एक बार फिर उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ की मौत हो गई है. जिसका गुरुवार को पूरे नियम के साथ दाह संस्कार किया गया. तेंदुए की मौत किस वजह से हुई, इसकी जांच की जा रही है. हालांकि प्रथम दृष्टया ये किसी वन्य प्राणी के साथ आपसी संघर्ष बताई जा रहा है.
बांधवगढ़ में तेंदुए की मौत
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया है कि, ''11 मार्च को सायंकालीन लगभग 04:00 बजे के करीब नियमित गश्ती चल रही थी, इसी दौरान बीट रायपुर अंतर्गत PF. 171, झरिया हार क्षेत्र में एक तेंदुआ (Panthera pardus) मृत अवस्था में पाया गया. तेंदुए के मरे होने की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और वन अमले ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया. शाम ज्यादा हो गई थी, जिसके चलते पूरी कार्रवाई 12 मार्च को की गई.''
वन विभाग की टीम ने इस दौरान डॉग स्क्वॉड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण भी किया. तत्पश्चात सक्षम वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी तथा पशु चिकित्सक के पैनल ने मृत तेंदुए का विधिवत पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम के बाद क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की उपस्थिति में प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार मृत तेंदुए का शव दाह किया गया. परीक्षण के दौरान तेंदुए के सभी अंग-प्रत्यंग नाखून, दांत, सभी सुरक्षित पाए गए.
शरीर पर चोट के निशान, आपसी संघर्ष की आशंका
घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान आसपास संघर्ष के निशान पाए गए हैं. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि तेंदुए की मृत्यु क्षेत्र में विचरण कर रहे किसी अन्य हिंसक वन्य जीव के साथ संभावित संघर्ष के कारण हुई है. मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य जांच निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी. पूरी कार्यवाही के दौरान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पूर्णतः पालन किया गया. मौके पर सुरक्षित किए गए सैंपल्स को जांच हेतु प्रयोगशाला भी भेजा गया है.