बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, भीड़ के कारण घंटों एक डाल पर लटका रहा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गांव के पास एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा. मौके पर पहुंची टीम ने भीड़ को हटाया तब जाकर तेंदुआ नीचे उतरा.
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आए दिन तेंदुए पेड़ पर चढ़कर आराम फरमाते देखे जा सकते हैं. लेकिन मानपुर बफर परिक्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ गांव के पास पेड़ पर चढ़ गया और उस तेंदुए को देखने वालों की भीड़ लग गई. गांव के आसपास के लोगों ने जैसे ही सुना सभी तेंदुए को देखने बड़ी संख्या में पहुंच गए. भीड़ जमा होने के कारण तेंदुआ कई घंटे पेड़ पर ही चढ़ा रहा.
उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर परिक्षेत्र में तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया. ये तेंदुआ छपरौंड गांव से सटे जंगल के ही एक पेड़ पर चढ़ा था, जिसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. जैसे-जैसे इस बात की सूचना लोगों तक पहुंच रही थी कि एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा हुआ है, उसे देखने के लिए लोग वहां पहुंच रहे थे. लोगों की भीड़ जमा हो जाने की वजह से तेंदुआ पेड़ से उतर भी नहीं पा रहा था.
10 लोगों की टीम ने पहुंचकर लोगों को हटाया
जैसे ही इस बात की सूचना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को लगी, वहां से 10 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची. पहले तो ग्रामीणों को पेड़ के नीचे से हटाया और उस क्षेत्र की निगरानी सख्त कर दी. वहां से जैसे ही लोगों को हटाया गया, वो तेंदुआ भी अपने आप पेड़ से उतरकर जंगल की ओर चला गया. जब तक तेंदुआ पेड़ से उतरकर जंगल की ओर नहीं गया बांधवगढ़ की टीम वहां मौजूद रही और लोगों को पेड़ से दूर रहने की सलाह देती रही.
मानपुर परिक्षेत्र अधिकारी मुकेश अहिरवार ने बताया कि "तेंदुआ जंगल क्षेत्र के भीतर पेड़ पर चढ़ गया था, वन्य जीव और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम लगातार निगरानी कर रही थी, ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से रोका गया और जैसे ही पेड़ के नीचे से भीड़ हटी तेंदुआ उतरकर जंगल की ओर चला गया. इसके बाद भी टीम लगातार आसपास निगरानी के लिए मौजूद रही."