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बांधवगढ़ में फिर तेंदुए की मौत, पतौर कोर क्षेत्र में मिला शावक का शव, सभी अंग सुरक्षित

बाघ के बाद अब तेंदुए की मौत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया है कि, ''15 मई को बीट मझौली कक्ष क्रमांक आर.एफ. 404 में गस्ती चल रही थी. इसी दौरान बांस के ढेर के पास से अजीब दुर्गंध आ रही थी. टीम ने दुर्गंध आने पर जब पास जाकर देखा तो एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया.''

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में फेमस बाघ पुजारी की मौत हुई थी. अब एक और तेंदुए की मौत की खबर सामने आ रही है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया. शुक्रवार को तेंदुए के मौत की खबर मिलते है विभाग अलर्ट मोड पर आ गया, और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे इलाके की छानबीन की गई. घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पातौर कोर की है.

डॉग स्क्वाड से की गई छानबीन

तेंदुए का शव मिलते ही एनटीसीए नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्य प्रदेश, भोपाल से जारी दिशा-निर्देश अनुरूप त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल को सुरक्षित किया गया. डॉग स्क्वाड की सहायता से घटना स्थल एवं उसके आस-पास के क्षेत्र की छानबीन की कार्रवाई की गई और मेटल डिटेक्टर से भी शव का परीक्षण किया गया, जिसमें कुछ भी संदेहास्पद नहीं पाया गया.

छानबीन के बाद शव का पोस्टमार्टम

पूरी तरह से छानबीन के बाद तेंदुआ शावक का पोस्टमार्टम विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों डॉ. राजेश तोमर, वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. विपिन चंद्र आदर्श, पशु चिकित्सा अधिकारी मानपुर के माध्यम से किया गया.

कितनी उम्र थी, मौत का कारण क्या

ये तेंदुआ शावक नर था, तथा इसकी अनुमानित आयु 1.5 वर्ष के आस पास थी. शव परीक्षण उपरांत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शवदाह की कार्रवाई की गई. प्रकरण में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही जारी है. प्राथमिक रूप से शिकार की संभावना नहीं पाई गई है, क्योंकि समस्त अंग सुरक्षित पाए गए हैं. मृत्यु का वास्तविक कारण संगृहीत नमूनों के परीक्षण के बाद ही ज्ञात हो पाएगा.