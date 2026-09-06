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बारिश में बफर सफारी का क्रेज, हजारों पर्यटकों ने निहारा बांधवगढ़ का जंगल, झोली में बरसा पैसा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हरियाली के बीच वन्यजीवों का रोमांच, मानसून में बफर पर्यटन को मिली बढ़ोतरी, बाघों के हो रहे दीदार.

UMARIA BANDHAVGARH TIGER RESERVE
हजारों टूरिस्ट ने निहारा बांधवगढ़ का जंगल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 9:46 AM IST

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Updated : September 6, 2026 at 10:05 AM IST

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उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून के दौरान भले ही कोर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बंद रहती हैं. लेकिन बफर क्षेत्र में पर्यटकों को लगातार आकर्षित कर रहा है. जुलाई और अगस्त 2026 में धमोखर और पनपता बफर क्षेत्र में करीब 2400 पर्यटकों ने 500 से अधिक पर्यटन वाहनों से जंगल सफारी का आनंद लिया. बारिश के बीच वन्य जीवों को करीब से देखने के लिए पर्यटकों की रुचि ने पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भी उत्साह बढ़ाया है.

बारिश में बफर क्षेत्र की ओर आकर्षित पर्यटक

पिछले वर्ष जुलाई अगस्त की तुलना करें तो इस बार बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2025 में इसी अवधि के दौरान करीब 2000 पर्यटकों ने 438 वाहनों से सफारी की थी. इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में लगभग 14.5% जबकि सफारी वाहनों की संख्या करीब 15.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. यह आंकड़े बताते हैं कि, बारिश के मौसम में भी पर्यटक बांधवगढ़ के बफर क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हरियाली के बीच वन्यजीवों का रोमांच (ETV Bharat)

जुलाई-अगस्त में करीब 7 लाख की आय

पर्यटकों की बढ़ती जनसंख्या का असर बफर क्षेत्र से होने वाली आय पर भी दिखाई दे रही है. जुलाई अगस्त 2026 में बफर पर्यटन से 6 लाख 90 हजार 878 की आय प्राप्त हुई. वहीं पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आए 6 लाख 23 हजार 847 की थी. इसके साथ ही इस वर्ष आय में 67 हजार₹31 रुपए की वृद्धि की गई है.

BUFFER ZONE JUNGLE SAFARI
बरसात में बांधवगढ़ हो जाता है खास (Bandhavgarh Tiger Reserve)

बांधवगढ़ क्षेत्र के संचालक अनुपम सहाय ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''बफर क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संतुलन के साथ संचालित किया जा रहा है. स्थानीय समुदाय की जनभागीदारी और प्रकृति के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने से यहां पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल रहा है. वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं.''

BANDHAVGARH TOURIST REVENUE
बांधवगढ़ में वन्य जीवों की है भरमार (Bandhavgarh Tiger Reserve)

बाघ, चीतल सहित वन्यजीवों के हो रहे दीदार

बांधवगढ़ के बफर क्षेत्र में सफारी के दौरान पर्यटकों को वन क्षेत्र की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ विभिन्न वन्यजीवों को देखने का अवसर मिलता है. यहां बाघ के अलावा चीतल, सांभर, गौर सहित कई शाकाहारी और मांसाहारी वन्य जीव भी पर्यटकों को नजर आते हैं. बारिश के बाद जंगल का बदला हुआ स्वरूप और हरियाली भी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख कारण बन रही है.

Last Updated : September 6, 2026 at 10:05 AM IST

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